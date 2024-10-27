Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 27 октября 2024 года

Слиток золота в руках. Фото: УНІАН

В конце октября золото в Украине продолжает дорожать, несмотря на всеобщее снижение мировых цен на драгоценный металл. Основными факторами этого повышения является растущий спрос на золото среди украинских инвесторов, а также нестабильная экономическая ситуация в стране, заставляющая людей искать надежные активы для сохранения своих сбережений.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в конце октября.

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При покупке и продаже золота на рынке важно учитывать разные факторы, которые могут повлиять на его цену. Одним из основных критериев есть проба золота, определяющая его чистоту. В Украине наибольшим спросом пользуется золото 585 пробы (14 каратов), содержащее 58,5% чистого золота. Это обусловлено оптимальным соотношением между ценой и качеством, а также широким признанием на рынке.

Также популярно золото 750 пробы (18 каратов), которое содержит 75% чистого золота. Такие изделия имеют более высокую стоимость и считаются более элитными. Инвесторы и коллекционеры обычно предпочитают именно такое золото из-за его высокой чистоты и эстетической привлекательности. В некоторых случаях золотые украшения, изготовленные из золота 916 пробы (22 карата), также могут быть приняты на рынке, но их стоимость будет значительно выше из-за высокого содержания чистого металла.

Помимо пробы на цену золота также влияют другие факторы, такие как дизайн, историческая ценность и состояние изделия. К примеру, антикварные золотые украшения или коллекционные монеты могут быть оценены значительно выше, чем простые ювелирные изделия, даже если они имеют одинаковую пробу. Поэтому перед продажей золота важно обратиться к специалистам, которые смогут правильно оценить его стоимость с учетом всех нюансов.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 596,69 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 585,90 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 560,72 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 185,72 грн/грамм.

375 проба: 1 335,27 грн/грамм.

500 проба: 1 780,36 грн/грамм.

583 проба: 2 075,90 грн/грамм.

585 проба: 2 083,02 грн/грамм.

750 проба: 2 670,54 грн/грамм.

900 проба: 3 204,65 грн/грамм.

916 проба: 3 261,62 грн/грамм.

958 проба: 3 411,17 грн/грамм.

999 проба: 3 557,16 грн/грамм.

999,9 проба: 3 560,36 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 165 грн/грамм.

375 проба: 1 370 грн/грамм.

500 проба: 1 850 грн/грамм.

583 проба: 2 260 грн/грамм.

585 проба: 2 275 грн/грамм.

750 проба: 2 840 грн/грамм.

900 проба: 3 420 грн/грамм.

916 проба: 3 470 грн/грамм.

958 проба: 3 710 грн/грамм.

999 проба: 3 735 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на алюминий, медь и чермет.