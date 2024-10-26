Золото почало падати в ціни — що сталося

Золоті зливки. Фото: Reuters

Ціни на золото знизилися через те, що деякі інвестори почали фіксувати прибуток після недавнього зростання, яке підштовхнуло ціну до рекордно високих показників. В результаті спотове золото подешевшало на 0,4%.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначено, що спотове золото знизилося на 0,4%, досягнувши 2 724,50 долара за унцію. 23 жовтня ціни досягли рекордного максимуму в 2 758,37 долара.

Цього року спотове золото піднялося на 32%. Якщо ціни залишаться на подібних рівнях, це стане найбільшим річним зростанням з 1979 року.

З наближенням президентських виборів у США 5 листопада, які, за даними опитувань, обіцяють напружену боротьбу за Білий дім, зростає інтерес до можливих економічних, фінансових і геополітичних ризиків.

Наступного тижня інвестори в золото будуть уважно стежити за даними про інфляцію та економічне зростання в США, намагаючись знайти сигнали про стан економіки. Ця інформація може призвести до збільшення волатильності на ринку дорогоцінних металів.

Однак підвищення цін на дорогоцінний метал призвело до зниження попиту на чутливих до цін фізичних ринках Азії. У Китаї зростають знижки, а споживачі в Індії зменшили обсяги купівлі золота в натуральному вираженні.

Спотове срібло, яке на початку тижня досягло 12-річного максимуму в 34,87 долара за унцію, знизилося на 1,4% до 33,23 долара. Вартість платини впала на 1,6% і становить 1 009,43 долара.

Що ще треба знати

Нагадаємо, нещодавно золото вперше в історії подорожчало до понад 2,7 тис. доларів за унцію, що стало наслідком напруженої ситуації навколо виборів у США та конфлікту на Близькому Сході. Активні перевиборчі перегони в Сполучених Штатах і ліквідація лідера "ХАМАС" Ях'ї Сінвара Ізраїлем сприяли зростанню попиту інвесторів на безпечні активи.

Ми також писали, що голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що біткоїн і будь-яка інша криптовалюта не визнаються законним платіжним засобом в Україні, і ця ситуація не зміниться принаймні до завершення війни. Тому здійснення платежів з використанням криптовалют не є легальним. Наразі НБУ активно працює над вирішенням цієї проблеми.