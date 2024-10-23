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Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

23 жовтня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 23 жовтня 2024 року
Працівник металургійного заводу. Фото: staticflickr.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Метали поділяються на дві основні групи: чорні та кольорові. До чорних металів відносяться залізо та його сплави. Залізо є одним із найпоширеніших металів, проте в чистому вигляді воно застосовується рідко. Найбільшого поширення набули його сплави з вуглецем. Наприклад, чавун, що містить понад 2% вуглецю, широко використовується у різних сферах людської діяльності. Ще один популярний сплав — сталь, яка також складається із заліза та вуглецю, але відрізняється нижчим вмістом вуглецю.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у жовтні.

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Цікаві факти про чорні метали

Залізні вироби стародавнього Єгипту містять близько 8% нікелю, що дозволяє припустити їхнє метеоритне походження. "Залізний вік" почалося приблизно в 1500 році до нашої ери, коли хети в Малій Азії освоїли виплавку залізняку та виробництво залізних знарядь.

Деякі вчені вважають, що розвиток технологій виробництва заліза став наслідком порушення торгових шляхів постачання міді та олова, викликаного розпадом імперій наприкінці пізнього бронзового віку. Олово, зокрема, вимагало доставлення великі відстані, тоді як родовища залізняку були широко поширені та доступні.

Сталь та чавун знаходять застосування далеко за межами будівництва. Ці матеріали відіграють ключову роль у виробництві безлічі речей, що підвищують комфорт та якість нашого повсякденного життя. Від сталевих ножів та столових приладів до міцних швейних голок вони забезпечують не тільки функціональність, а й довговічність.

Залізо використовується у феєрверках для створення іскор, колір яких залежить від температури нагрівання. При низькій температурі іскри набувають темно-червоного відтінку. З підвищенням температури вони стають жовтими, а при максимальному нагріванні починають світитись яскраво-білим світлом.

Однією з ключових характеристик чорних металів є їх схильність до іржі. Однак металургійні процеси, такі як легування сталі, можуть запобігти корозії. Навіть обробка кованого заліза допомагає захистити його від іржавіння. Таким чином, наявність чорного металу не завжди означає появу іржавих плям. Ще однією важливою особливістю чорних металів є високі магнітні властивості, зумовлені наявністю заліза у складі.

Яка ситуація з металургією в Україні

Як зазначив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, обговорювати перспективи відновлення української металургійної промисловості можна лише після завершення війни та отримання гарантій безпеки. Експерт також наголосив, що в поточних умовах Україна вже почала імпортувати деякі види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент не має, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав Пендзин.

Ціни на чормет в Україні у жовтні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 4 грн до 7 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 5,5 грн;

Дніпропетровська область — від 5 грн до 7 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 7 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Запорізька область — від 4 грн до 6 грн;

Волинська область — від 5 до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 5 грн;

Одеська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Сумська область — від 3,5 до 5 грн;

Тернопільська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 4,5 грн до 7,5 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 6,5 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 5,5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні в жовтні. Ще ми зібрали ціни на алюмініймідь та золото.

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