Підтримка людей з інвалідністю — які важливі зміни ухвалив Кабмін

Чоловік з обмеженими фізичними можливостями біля комп'ютера і гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні зміняться принципи нарахування зарплат людям з інвалідністю. Уряд ухвалив нову постанову, яка чітко визначає, як обчислювати середню зарплату, щоб сплачувати внески за працевлаштування людей з особливими потребами.

Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як обчислюватимуть середню зарплату для людей з інвалідністю

Раніше роботодавцям було складно розраховувати середню зарплату для внесків, оскільки сам механізм розрахунку був непростим. Однак тепер усе зміниться. Так, нововведення передбачають появу чітких правил, за якими обчислюватиметься середньомісячна зарплата. Наприклад:

Єдиний стандарт — одна формула, за якою вираховуватиметься середньомісячна зарплата на одного працівника за квартал. Боротьба з маніпуляціями — уряд визначив, які виплати потрібно вносити розрахунок, а які ні. Таким чином роботодавці не занижуватимуть внесок для працевлаштування людини, яка має проблеми зі здоров’ям. Контроль за первинкою — розрахунки проводитимуться за конкретно визначеними бухгалтерськими документами.

Нових правил потрібно буде дотримуватися компаніям, де працює 8 і більше штатних працівників.

"Прийняття постанови забезпечить єдиний, прозорий і зрозумілий підхід до розрахунку внеску та сприятиме належній реалізації механізму підтримки працевлаштування осіб з інвалідністю", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що компанії, штат яких складається з-понад 8 працівників, повинні надавати робочі місця людям з інвалідністю. Йдеться про норматив у 4% від середньооблікового числа штатних працівників. Для дрібних фірм (від 8 до 25 працівників) обов’язковою умовою є працевлаштування щонайменше однієї такої особи.

Розмір зарплати працівника має перевищувати мінімальну зарплату в країні на 1 січня відповідного року (у 2026 році — 8 647 грн) за повністю відпрацьований календарний місяць.

Раніше ми розповідали, що у березні 2026 року енергетики, газовики, комунальники отримають по 20 000 гривень до своєї основної зарплати. Додаткові грошові виплати уряд передбачив для тих, хто відновлює енергетичні об’єкти після обстрілів РФ. Також писали, якими будуть пенсії у людей з інвалідністю у 2026 році. Відомо, зокрема, як зміняться виплати після індексації у березні.