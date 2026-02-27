Видео
Главная Финансы Людям с инвалидностью по-новому будут насчитывать зарплату — что изменится

Людям с инвалидностью по-новому будут насчитывать зарплату — что изменится

Дата публикации 27 февраля 2026 18:24
Зарплаты людям с инвалидностью — какое нововведение внедряет Кабмин
Мужчина с ограниченными физическими возможностями возле компьютера и деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине изменятся принципы начисления зарплат людям с инвалидностью. Правительство приняло новое постановление, которое четко определяет, как обчислять среднюю зарплату, чтобы платить взносы за трудоустройство людей с особыми потребностями.

Об этом говорится на сайте Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, передает Новини.LIVE.

Как будут вычислять среднюю зарплату для людей с инвалидностью

Ранее работодателям было сложно рассчитывать среднюю зарплату для взносов, поскольку сам механизм расчета был непростым. Однако теперь все изменится. Так, нововведения предусматривают появление четких правил, по которым будет исчисляться среднемесячная зарплата. Например:

  1. Единый стандарт — одна формула, по которой будет рассчитываться среднемесячная зарплата на одного работника за квартал.
  2. Борьба с манипуляциями — правительство определило, какие выплаты нужно вносить в расчет, а какие нет. Таким образом работодатели не будут занижать взнос для трудоустройства человека, который имеет проблемы со здоровьем.
  3. Контроль за первичкой — расчеты будут проводиться по конкретно определенным бухгалтерским документам.

Новых правил нужно будет придерживаться компаниям, где работает 8 и более штатных работников.

"Принятие постановления обеспечит единый, прозрачный и понятный подход к расчету взноса и будет способствовать надлежащей реализации механизма поддержки трудоустройства лиц с инвалидностью", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, что компании, штат которых состоит из более 8 работников, должны предоставлять рабочие места людям с инвалидностью. Речь идет о нормативе в 4% от среднеучетного числа штатных работников. Для мелких фирм (от 8 до 25 работников) обязательным условием является трудоустройство не менее одного такого лица.

Размер зарплаты работника должен превышать минимальную зарплату в стране на 1 января соответствующего года (в 2026 году — 8 647 грн) за полностью отработанный календарный месяц.

Ранее мы рассказывали, что в марте 2026 года энергетики, газовики, коммунальщики получат по 20 000 гривен к своей основной зарплате. Дополнительные денежные выплаты правительство предусмотрело для тех, кто восстанавливает энергетические объекты после обстрелов РФ. Также писали, какими будут пенсии у людей с инвалидностью в 2026 году. Известно, в частности, как изменятся выплаты после индексации в марте.

