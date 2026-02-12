Ринок праці 2026 — хто з українців почав заробляти більше

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Враховуючи повномасштабну війну, у 2026 році середня зарплата в Україні не є однаковою, оскільки на темпи зростання, враховуючи повномасштабну війну, впливає віддаленість регіона від фронту. До того ж суттєву роль має й інфраструктура.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, в яких містах найбільша та найменша середня зарплата.

Реклама

Читайте також:

Середня зарплата в Україні у лютому

За даними порталу Work.ua, середня зарплата в Україні у лютому 2026 року становить 27 500 гривень. За рік українці почали заробляти на 17% більше, адже у лютому 2025 року показник середньої зарплати в країні становив 23 500 гривень. Втім, зростання середньої заробітної плати в Україні є доволі неоднорідним. Наприклад, якщо середня зарплата в Києві за рік зросла на 18%, то у Херсоні цей показник становив усього 5%.

Якщо говорити про обласні центри то найвищу середню зарплату, крім Києва, встановили:

у Львові — 30 000 гривень (проти 25 000 у лютому 2025 року);

в Ужгороді — 27 500 гривень ( у лютому 2025 року середній показник зарплат був на рівні 23 700 гривень);

у Чернівцях — 26 000 гривень (рік тому в місті виплачували у середньому 22 500 гривень);

у Рівному — 25 000 гривень (у лютому 2025 року середня зарплата була 20 500 гривень).

Найменшою середня зарплата є у таких містах, як:

Черкаси — 24 300 (20 000 гривень у лютому 2025 року);

Полтава — 23 000 гривень (20 000 гривень у лютому 2025 року);

Житомир — 22 500 гривень (19 500 гривень у лютому 2025 року);

Запоріжжя — 22 500 гривень (19 500 у лютому 2025 року);

Миколаїв — 21 900 грн (20 000 гривень у лютому 2025 року);

Чернігів — 21 500 гривень (18 500 у лютому 2025 року);

Кривий Ріг — 20 800 гривень (18 000 гривень у лютому 2025 року);

Херсон — 20 500 гривень (20 000 у лютому 2025 року);

Суми — 20 000 гривень (17 500 гривень у лютому 2025 року).

Хто тепер заробляє більше

Найбільше зростання середніх зарплат за рік відбулося в українців, які працюють маркувальниками — їхні виплати підвищилися одразу на 145%, до 24 500 гривень. На 86% зросла середня зарплата у HTML-верстальників — до 40 000 гривень. Керівники відділів постачань почали отримувати на 85% більше (74 000 гривень), а середні зарплати у Javascript-програмістів за рік стали більшими на 75% (65 000 гривень).

Що ще варто знати

Нагадаємо, у лютому 2026 року мінімальна зарплата в Україні змін не зазнає, і становитиме 8 647 гривень. Коли з цієї суми вирахують усі податки та збори, то "на руках" у громадян залишиться 6 658,19 гривень.

Раніше ми писали про індексацію зарплати у 2026 році. Відомо, за яких умов вона відбудеться. Дізнайтесь також, які премії отримуватимуть держслужбовці в Україні.