Ринок праці 2026 — хто з українців почав заробляти більше

Середня зарплата за рік зросла — як змінилися виплати в містах
Враховуючи повномасштабну війну, у 2026 році середня зарплата в Україні не є однаковою, оскільки на темпи зростання, враховуючи повномасштабну війну, впливає віддаленість регіона від фронту. До того ж суттєву роль має й інфраструктура.
Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, в яких містах найбільша та найменша середня зарплата.
Середня зарплата в Україні у лютому
За даними порталу Work.ua, середня зарплата в Україні у лютому 2026 року становить 27 500 гривень. За рік українці почали заробляти на 17% більше, адже у лютому 2025 року показник середньої зарплати в країні становив 23 500 гривень. Втім, зростання середньої заробітної плати в Україні є доволі неоднорідним. Наприклад, якщо середня зарплата в Києві за рік зросла на 18%, то у Херсоні цей показник становив усього 5%.
Якщо говорити про обласні центри то найвищу середню зарплату, крім Києва, встановили:
- у Львові — 30 000 гривень (проти 25 000 у лютому 2025 року);
- в Ужгороді — 27 500 гривень ( у лютому 2025 року середній показник зарплат був на рівні 23 700 гривень);
- у Чернівцях — 26 000 гривень (рік тому в місті виплачували у середньому 22 500 гривень);
- у Рівному — 25 000 гривень (у лютому 2025 року середня зарплата була 20 500 гривень).
Найменшою середня зарплата є у таких містах, як:
- Черкаси — 24 300 (20 000 гривень у лютому 2025 року);
- Полтава — 23 000 гривень (20 000 гривень у лютому 2025 року);
- Житомир — 22 500 гривень (19 500 гривень у лютому 2025 року);
- Запоріжжя — 22 500 гривень (19 500 у лютому 2025 року);
- Миколаїв — 21 900 грн (20 000 гривень у лютому 2025 року);
- Чернігів — 21 500 гривень (18 500 у лютому 2025 року);
- Кривий Ріг — 20 800 гривень (18 000 гривень у лютому 2025 року);
- Херсон — 20 500 гривень (20 000 у лютому 2025 року);
- Суми — 20 000 гривень (17 500 гривень у лютому 2025 року).
Хто тепер заробляє більше
Найбільше зростання середніх зарплат за рік відбулося в українців, які працюють маркувальниками — їхні виплати підвищилися одразу на 145%, до 24 500 гривень. На 86% зросла середня зарплата у HTML-верстальників — до 40 000 гривень. Керівники відділів постачань почали отримувати на 85% більше (74 000 гривень), а середні зарплати у Javascript-програмістів за рік стали більшими на 75% (65 000 гривень).
Що ще варто знати
Нагадаємо, у лютому 2026 року мінімальна зарплата в Україні змін не зазнає, і становитиме 8 647 гривень. Коли з цієї суми вирахують усі податки та збори, то "на руках" у громадян залишиться 6 658,19 гривень.
