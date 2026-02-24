Зарплати в Україні — у ВРУ ініціюють справедливу систему оплати праці

Підрахунки на калькуляторі та гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У Верховній Раді чекає розгляду проєкт закону, покликаний докорінно змінити підхід у формуванні заробітної плати та запровадити єдині принципи оплати праці у державному, приватному і громадському секторах. Йдеться про законопроєкт "Про справедливу систему оплати праці в Україні".

Про те, що може змінитися у підході, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Необхідність змін в оплаті праці в Україні

Законопроєкт №14387 розробили на запит громадськості на справедливість в оплаті праці. Він покликаний врегулювати систему для усіх публічних службовців, зокрема на політичних посадах, ввести єдиний підхід у визначенні заробітної плати та зміцнити відповідальність держави перед громадянами.

Ініціаторкою законопроєкту виступила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

В обґрунтуванні необхідності ухвалення акту зазначається, що на сьогодні система оплати праці в держсекторі є розбалансованою, де посадові оклади при однаковому обсязі робіт можуть різнитися в десятки разів. Це суперечить основоположним принципам справедливості та ефективності управління та принципу рівної оплати за рівну працю (ст. 24 Конституції України), тому вимагає змін.

Відповідну ініціативу вже підтримав профільний Комітет Верховної Ради та рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні.

Які підходи передбачає новий законопроєкт

Як зазначається у пояснювальній записці, запропонований проєкт закону спрямований на системне усунення диспропорцій в оплаті праці, що виникли внаслідок відсутності єдиних принципів, методології та граничних орієнтирів у визначенні розмірів зарплати для працівників держсектору.

Ініціатива запровадить єдину архітектуру оплати праці як у державному, так і в приватному та громадському секторах. Водночас, в публічному секторі рівень оплати праці буде встановлюватися виконавчим та генеральним табелем, що передбачатиме прозорі та обґрунтовані межі річної винагороди, а також створять баланс між відповідальністю, складністю, цінністю та рівнем посад. Тобто йдеться запровадження нового інструменту.

Також пропонують створити дорадчу групу експертів з питань оплати праці при голові ВРУ для інформування суспільства щодо обґрунтованості умов та розмірів оплати праці політиків та сприяння Верховній Раді у встановленні умов і розмірів оплати праці народних депутатів.



Передбачається запровадження державного регулювання оплати праці на публічній службі, а саме:

Встановлення мінімальних розмірів оплати праці; Закріплення поняття гарантованої мінімальної заробітної плати; Встановлення її розміру, як результат ведення переговорів в тому числі з ексклюзивним переговорним агентом від громадянського суспільства, роботодавців або профспілок; Умови перегляду мінімальної заробітної плати з урахуванням макроекономічних показників.

Оплата праці на державній службі у 2026 році

Цьогоріч оплата праці держслужбовців відбуватиметься за оновленими правилами: на основі класифікації посад. Кабінет міністрів затвердив такий підхід у відповідній постанові.

Згідно з нормами, кожну посаду тепер відносять до певної "сім’ї" та рівня, а розмір окладу залежить від складності функцій, відповідальності та юрисдикції органу.

На початку року зарплата держслужбовців підвищилась, адже оклади прив'язані до прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Його рівень зріс до 3 328 грн. Зарплата не може бути нижчою за 2,5 прожиткових мінімумів.

Максимальний оклад для керівників центральних органів влади не може бути вищим за 15 мінімальних розмірів окладів для службовців місцевого рівня.

Раніше ми писали, що у березні українські працівники бюджетної сфери не матимуть права на індексацію зарплат. Відомо, які діють правила та хто зможе претендувати на осучаснення виплат.

Ще повідомлялося, що у 2026 році фахівцям, які супроводжують ветеранів, обіцяють гарантований рівень зарплати у 25 000 грн. Також передбачаються доплати, що дорівнюватимуть 50% окладу.