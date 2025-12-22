Робота для осіб з інвалідністю — що зміниться у працевлаштуванні з 2026 року

Людина в інвалідному візку. Фото: Freepik

З січня 2026 року правила працевлаштування громадян з інвалідністю зазнають змін. Йдеться про особливості виконання нормативу роботодавцями, які замість штрафних санкцій будуть зобов'язані робити внески та почнуть готувати звітність.

Відповідні зміни прописані у законі № 4219-IX.

Реклама

Читайте також:

Новації у працевлаштуванні осіб з інвалідністю

Згідно із законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю", будуть введені в дію з 1 січня 2026 року нові вимоги для роботодавців у питання працевлаштування громадян.

Норматив із забезпечення осіб з інвалідністю поширюватиметься на роботодавців:

Де середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за квартал перебуватиме у межах від 8 до 25 осіб — одне робоче місце за нормальної тривалості робочого часу (скороченої чи неповної) та за нарахування за відповідний час зарплати у розмірі, що перевищує мінімальну заробітну плату; У яких чисельність штатних працівників облікового складу у середньому за квартал перевищує 25 осіб — 4% середньооблікової чисельності штатних співробітників облікового складу за квартал у разі нормальної тривалості робочого часу (скороченої чи неповної) та за нарахування за цей час зарплати в сумі, більшій за мінімальну зарплату; Заклади охорони здоров’я, реабілітаційні установи та надавачі соцпослуг, державні, комунальні/недержавні підприємства, установи, організації, діяльність яких зосереджена на реабілітації осіб з інвалідністю — 2% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за квартал за нормальної тривалості робочого часу (скороченої чи неповної) та за умови нарахування зарплати більшій за "мінімалку".

Таким чином, норматив буде подібний до чинного, однак передбачені наступні відмінності:

визначатиметься норматив не за рік, а за квартал;

виникне окрема категорія роботодавців, для яких норматив дорівнюватиме 2% замість 4%;

умови виконання нормативу зміняться — працівник з інвалідністю буде зобов'язаний працювати або повний робочий час, або йому мають нараховувати зарплату не менш ніж мінімальну (нині критерій не має значення для тих, у кого ця робота є основною);

під час розрахунку нормативу до середньооблікової кількості осіб не вноситимуть штатні одиниці, які стосуються важких та небезпечних робіт.

Як зміняться санкції для роботодавців

З 1 січня 2026 року перестануть стягувати з роботодавців санкції за невиконання нормативу. Натомість запровадять внесок на підтримку працевлаштування громадян з інвалідністю. Йдеться про цільовий внесок, збір якого стане обов’язковим для фінансового забезпечення соцзахисту осіб з інвалідністю/дітей з інвалідністю.

Механізм обчислення та сплати внесків визначатиме стаття 182 закону №875. Розраховувати розмір внесків та сплачувати його будуть самі роботодавці шляхом визначення результату добутку наступних показників:

40% середньомісячної заробітної плати/винагороди у календарному кварталі на одну особу;

кількості місяців у кварталі;

різниці між нормативом робочих місць для осіб з інвалідністю і середньообліковою чисельністю штатних працівників — осіб з інвалідністю за квартал (з розміром заробітної плати не менш ніж мінімальна).

Роботодавці матимуть право вибору:

або виконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю;

або сплата за звітний період (квартал) внесків.

Раніше ми писали, що у січні 2026 року очікуються певні зміни у фінансовій сфері для низки українців. Зокрема, дехто з громадян почне отримувати підвищену заробітну плату.

Також ми розповідали, які розміри зарплат фіксують у Львові у грудні 2025 року. Там у середньому платять менше на 1 тис. грн від рівня у Києві.