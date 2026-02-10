Мінімальна зарплата осіб з інвалідністю — які нормативи у 2026 році

Людина в інвалідному візку. Фото: Freepik

У 2026 році роботодавці зобов'язані виконувати посилені нормативи з працевлаштування громадян, які мають інвалідність, зокрема, у питанні розміру мінімальної заробітної плати. Нині простого оформлення таких працівників недостатньо, адже з'явились нові вимоги.

Нормативи з працевлаштування осіб з інвалідністю

Із січня 2026 року набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю", що змінює підхід у забезпеченні права громадян з інвалідністю на працю, зокрема передбачається поява обов'язку роботодавця щодо цільового внеску для бізнесу, посилення держконтролю та введення механізмів компенсацій.

Роботодавці, які мають у штаті більш ніж восьмеро працівників, зобов’язані працевлаштовувати осіб з інвалідністю. Норматив дорівнює 4% від середньооблікового числа штатних працівників. Для дрібних фірм (від 8 до 25 працівників) обов’язковою умовою є працевлаштування щонайменше однієї такої особи.

Також цьогоріч замінили штрафи для роботодавців, які не виконують норматив, на цільові внески. Такі кошти будуть спрямовувати до державного фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.

Кого із працівників будуть зарахувати до нормативу:

Тих, хто має групу інвалідності; Працевлаштованих осіб з інвалідністю за основним місцем роботи; Розмір зарплати працівника має перевищувати мінімальну зарплату в країні на 1 січня відповідного року (у 2026 році — 8 647 грн) за повністю відпрацьований календарний місяць.

Нюанси у виплаті зарплати та дотриманні нормативу

Якщо зарплатну вимогу буде проігноровано, то роботодавець не матиме права врахувати таку особу до нормативу.

Таким чином, для зарахування такого працівника, його зарплатня має становити мінімально 8648 грн. Правило поширюється на працівників з нормальною та скороченою тривалістю робочого часу.

Якщо йдеться про неповний робочий час, то зарплата з урахуванням зайнятості має бути вищою за "мінімалку". Як приклад, працівник працює на 0,5, повний оклад 30 тис. грн, то нарахування за місяць дорівнюватиме 15 тис. грн, тобто вище мінімальної зарплати, тому до нормативу працівник може бути зарахований.

До зарплати працевлаштованих осіб з інвалідністю можуть включати відпускні у разі відпустки, а також виплати у разі відрядженні.

Лікарняні не належать до фонду оплати праці, тому такий нюанс ще вимагає роз'яснення.

Пільги для осіб з інвалідністю

Працівникам з інвалідністю передбачені різноманітні пільги. Відповідний статус дає право претендувати на довшу щорічну основну відпустку порівняно з іншими працівниками. Передбачається надання відпустки на два дні довше від звичайної.

Таким чином, особи з інвалідністю можуть відпочивати 26 календарних днів.

Якщо такий статус було отримано внаслідок війни, то надається додаткова відпустка зі збереженням зарплати на 14 календарних днів протягом року.

Також такі особи можуть отримати спеціальні техзасоби реабілітації, медичні вироби, облаштування робочого місця.

