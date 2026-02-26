Заробітна плата у березні — хто і як отримає доплату по 20 000 грн

Гроші та папери в офісі. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У березні 2026 року низці працівників, залучених до аварійно-відновлювальних робіт, нарахують до основної частини заробітної плати щомісячну доплату у розмірі 20 000 грн. Відомо, хто саме зможе претендувати на додаткові кошти та через який банк можна буде отримати.

Про особливості надання таких доплат наступного місяця розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Хто отримає березневі доплати до зарплати по 20 000 грн

Згідно з постановою уряду №76, зокрема, в рамках реалізації експериментального проєкту державну допомогу зможуть отримати різноманітні фахівці паливно-енергетичної сфери та житлово-комунального господарства. Йдеться про тих, хто виконує роботи з відновлення енергетичних об'єктів, пошкоджених російськими обстрілами.



У списку тих, хто зможе отримати додаткову фінансову підтримку від держави у березні, такі спеціалісти:

Енергетики; Газовики; Тепловики; Газовики; Комунальники; Залізничники.

Рішення Кабінету міністрів передбачає, що у 2026 році доплати працівникам, безпосередньо залученим до аварійно-відновлювальної діяльності після уражень інфраструктури, будуть нараховуватися п'ять місяців.

Суми доплати та процедура зарахування коштів

Постанова уряду гарантує надання додаткової грошової допомоги окремо від заробітної плати у сталому розмірі для всіх таких працівників у 20 000 грн.

Загалом умови експериментального проєкту наступні:

доплати мають відбуватися щомісяця кожному працівнику, що виконував відповідні роботи;

визначену суму коштів мають нараховувати за кожен місяць участі у відновлювальній діяльності, незалежно від кількості відпрацьованих днів;

фінансування виплат має відбуватися за рахунок резервного фонду держбюджету.

Для того, щоб отримати кошти, необхідно мати відкритий банківський рахунок. Гроші перераховуватимуть через Ощадбанк.

Нюанси у подачі заявки на доплати для працівників

Для того, щоб працівники не витрачали сили та час на бюрократію, уряд спростив процедуру отримання виплат. Подавати персональні списки задіяних ремонтників зобов'язані підприємства.

Звернутися може керівник чи уповноважена особа. Для цього треба:

пройти авторизацію на порталі держпослуг "Дія";

подати заявку з 6 до 15 числа місяця (за минулий місяць);

якщо компанія буде наявна у списках профільних міністерств, то форма відкриється автоматично;

необхідно зазначити відомості про працівників (ініціали та податковий код, посаду, банківський, номер телефона);

поставити електронний підпис (для філій необхідний підпис керівника філії).

Кожному, хто має право на виплати, надішлють повідомлення через "Дію" чи смс.

Раніше ми писали, які мінімальні оклади за оновленими правилами нарахують працівникам держслужби у березні 2026 року. Також відомі суми надбавок за ранг, вислугу та премії.

Ще ми розповідали, що народні депутати будуть розглядати проєкт закону, що покликаний докорінно змінити підхід у формуванні заробітної плати. Документ передбачає єдині принципи оплати праці.