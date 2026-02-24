Виплати українцям з окупації — яку фінансову допомогу надає держава

Дві жінки й гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE.Колаж: Новини.LIVE

В Україні виплачують грошову допомогу населенню після повернення з депортації. Йдеться про дітей, а також молодих людей у віці до 23 років.

Про це повідомляється на Урядовому порталі, передає Новини.LIVE.

Детальніше про допомогу

За словами міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Дениса Улютіна, сума виплат сягає 50 000 гривень. Такі гроші, до прикладу, надають дітям, які повертаються з депортації.

"Це стосується також молодих людей віком від 18 до 23 років, яких депортували ще неповнолітніми", — сказав чиновник.

Також держава фінансово підтримує дітей, які приїжджають до України з тимчасово окупованих територій (ТОТ). Вони отримують так звану "підйомну" допомогу у розмірі 50 000 гривень.

Зараз, як зауважив Денис Улютін, держава хоче створити комплексну систему реінтеграції та індивідуальні програми підтримки для кожної депортованої дитини.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на розгляд до Верховної Ради України (ВРУ) може потрапити законопроєкт № 14248 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги". У документі описана ідея з удосконалення процедури виплати одноразової грошової допомоги після загибелі військовослужбовців, щоб гроші точно були використані на благо дітей.

Раніше ми розповідали про підвищення "дитячих виплат" з 1 січня 2026 року. Відомо, хто з батьків отримає максимальну підтримку. Також писали, що люди, які виховують дітей з серйозними хворобами, отримують фінансову допомогу від держави. Відомо, як оформити виплати у 2026 році.