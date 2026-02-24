Виплати для переселенців в 11 тис. грн — де доступна грошова допомога у лютому

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Український благодійний фонд "Помагаєм" відкрив реєстрацію на грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в одному з прифронтових міст. У рамках програми громадяни зможуть отримати 10 800 грн на кожного члена домогосподарства.

Про те, де і хто може долучитися до програми, розповідають Новини.LIVE.

Де доступна грошова допомога для переселенців

Наприкінці лютого у переселенців, які зареєстровані чи фактично проживають в місті Кам'янське Дніпропетровської області, з'явилася можливість отримати додаткову підтримку від БФ "Помагаєм".

"Відкрито реєстрацію на грошову допомогу для ВПО, які зареєстровані та фактично проживають в місті Кам'янське Дніпропетровської обл. від БФ "Помагаєм". Сума допомоги складає 10800 грн на кожного члена домогосподарства (одноразова виплата за 3 місяці)", — йдеться у повідомленні.

Взяти участь у програмі родини внутрішньо переміщених осіб можуть за дотримання таких умов:

не мали аналогічної підтримки від інших організацій протягом останніх трьох місяців;

наявний критерій вразливості.

Як зазначають в організації, йдеться про такі категорії людей вразливих груп:

Домогосподарства з неповнолітніми дітьми з інвалідністю; Родини, де є люди віком від 70 і мають інвалідність; Опікунські родини, сім’ї усиновлювачів, прийомні сімʼї, дит будинки сімейного типу, багатодітні родини; Домогосподарства з дітьми до одного року; Родини з дітьми до 18 років.

Як зареєструватися у програмі допомоги

За даними організаторів, один представник домогосподарства повинен буде надати оригінали документів всіх членів домогосподарства. Йдеться про такий пакет:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код голови та членів родини;

довідка про доходи (ОК 5/ОК 7), можна замовити в "Дії";

довідка переселенця;

довідка з банківським номером IBAN;

свідоцтво про народження (на дітей);

довідка про інвалідність.

Також необідно буде надати документи, що підтверджують статуси родин:

опікунської сімʼї;

сім’ї усиновлювачів;

прийомної сімʼї;

дитбудинку сімейного типу;

багатодітної родини.

Заявки можна подати, попередньо заповнивши онлайн-форму. Однак організатори попередили, що це не гарантує отримання фіндопомоги. Також форму можуть будь-якої миті закрити у разі набору певної кількості людей.

"Усі заявки проходять перевірку на відповідність критеріям. У разі відповідності критеріям з вами зв’яжеться спеціаліст для надання подальшої інформації", — додали в організації.

Що ще варто знати переселенцям

Цьогоріч деякі переселенці не отримали соцвиплати через невчасне виконання вимоги ідентифікації та ненадання повідомлення про відсутність виплат від органів РФ, однак через масштаб проблеми уряд дав можливість пройти відповідну процедуру до 1 липня поточного року.

Кабмін ухвалив рішення відновити виплати, продовжити терміни для ідентифікації та спростити доступ до послуг Пенсійного фонду.

Зокрема, збільшили чисельність операторів, організували мобільні бригади та запровадили е-чергу.

