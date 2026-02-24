Відео
Головна Фінанси В Україні можуть "заморозити" виплати дітям загиблих військових — деталі

В Україні можуть "заморозити" виплати дітям загиблих військових — деталі

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 11:56
Грошова допомога дітям загиблих військових — у Раді пропонують "заморозити" виплати
Виплати дітям загиблих. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій розглядає новий законопроєкт щодо одноразової грошової допомоги після загибелі військовослужбовців. Документ зокрема передбачає "заморожування" виплат дітям полеглих захисників до досягнення 21 року.

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE

Читайте також:

Чому механізм виплат хочуть переглянути

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій ухвалив висновок щодо законопроєкту № 14248 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги".

Автори ініціативи пропонують вдосконалити процедуру виплати одноразової грошової допомоги після загибелі військовослужбовців, щоб гарантувати використання коштів виключно в інтересах дитини.

Зараз частина допомоги для дитини перераховується на рахунок її законного представника — матері, батька, опікуна чи піклувальника. Це, на думку авторів законопроєкту, створює ризик нецільового використання коштів до повноліття.

Як хочуть змінити систему виплат дітям загиблих

Народні депутати зазначають, що чинний механізм виплат не відповідає міжнародним зобов’язанням України, зокрема вимогам Конвенції ООН про права дитини від 1989 року, яка визначає пріоритет інтересів дитини. Саме тому в новому законопроєкті пропонується переглянути підхід до надання допомоги.

Зокрема, документ передбачає:

  • виплату 50% належної допомоги після досягнення дитиною 21 року з урахуванням рівня інфляції;
  • можливість дострокового отримання коштів у разі тяжкої хвороби дитини, встановлення інвалідності, набуття повної цивільної дієздатності, серйозних проблем зі здоров’ям або інвалідності батьків, а також для фінансування освіти чи вирішення житлових питань після досягнення 16 років;
  • проведення виплат після 21 року або раніше за визначених умов, якщо законним представником дитини виступає адміністрація медичного чи освітнього закладу.

Автори ініціативи переконані, що ухвалення законопроєкту дозволить посилити захист прав малолітніх і неповнолітніх. Державні кошти, за їхніми словами, використовуватимуться насамперед на потреби дитини, зокрема на навчання та забезпечення житлом після 16 років.

Окрім цього, нові правила мають зменшити ризики нецільового використання фінансової допомоги з боку законних представників та сприятимуть більш раціональному й ефективному використанню бюджетних ресурсів.

Раніше ми розповідали, що в Україні спростили оформлення "дитячої" допомоги для батьків та механізм зарахування коштів. Зокрема уряд розширив перелік категорій витрат та продовжив терміни для звернення.

Також дізнавайтеся про зміни у механізмі виплат родинам загиблих військових. Вже з 1 березня 2026 року розмір щомісячної грошової допомоги зросте.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
