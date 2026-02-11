Призупинення виплат пенсій — у Мінсоцполітики пояснили, як діяти в такому випадку

Люди у сервісному центрі Пенсійного фонду. Фото: УНІАН

У 2026 році частина пенсіонерів в Україні зіткнулася з призупиненням виплат. Йдеться передусім про громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або виїхали за межі України.

Про підстави для тимчасового зупинення виплат, а також кроки, які необхідно зробити пенсіонерам, щоб відновити отримання коштів, розповів міністр соціальної політики Денис Улютін на брифінгу 11 лютого, повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Чому та кому призупинили виплату пенсій

Посадовець окреслив, що призупинення пенсій торкнулося окремих категорій пенсіонерів, які не пройшли фізичну ідентифікацію та не подали декларацію про неотримання виплат від РФ.

Улютін додав, що фізична ідентифікація — це не нова процедура, вона була запроваджена ще у 2016 році й відтоді проводиться регулярно. На період карантину через COVID-19 вона була призупинена.

Поновили процедуру змінами до законодавства у 2024 році. Ними ж визначили, що протягом 2025 року потрібно було провести відповідну ідентифікацію і декларування для трьох категорій громадян:

які отримують виплати на ТОТ;

які виїхали з ТОТ на підконтрольну Україні територію;

які виїхали з ТОТ за кордон.

Цим громадянам необхідно було пройти фізичну ідентифікацію і подати декларацію про неотримання виплат від країни-агресора.

"Це мало зробити близько 1 млн людей. Станом на 1 січня 2026 року близько 70 тисяч з них не подали декларацію про неотримання виплат від РФ. Ще близько 260 тисяч людей не пройшло фізичну ідентифікацію", — зазначив Улютін.

Термін ідентифікації подовжили

Посадовець наголосив, що на проходження ідентифікації люди мали рік. Але Міністерство соцполітики, враховуючи що 2026 рік почався з досить складних обставин — відключення світла, руйнувань та перебоїв в роботі інтернет-мережі, подовжило цей термін.

Тож громадяни, які пройшли фізичну ідентифікацію, але не подали декларацію про неотримання виплат від РФ, можуть це зробити до 1 квітня 2026 року.

"Прохання до цих людей все ж таки подати цю декларацію, це можна зробити в довільній формі різними способами, зокрема поставити галочку у своєму кабінеті на Порталі Пенсійного фонду України. Або ж можна прийти до сервісного центру ПФУ і подати письмову декларацію", — закликав Улютін.

Міністр зазначив, що пенсії таким громадянам не скасували, а лише призупинили. Пенсіонери, які пройдуть ідентифікацію та декларування, отримають виплати у повному обсязі.

Раніше ми розповідали, що деяким пенсіонерам пропонують відновити пенсійні виплати.

Також дізнавайтеся про важливі повідомлення, які розіслав пенсіонерам ПФУ.