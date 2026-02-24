Видео
Україна
Видео

50 000 грн после возвращения с оккупации — кому выплачивают

50 000 грн после возвращения с оккупации — кому выплачивают

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 19:50
Финпомощь украинцамм, которые вернулись с оккупации — кому выпалчивают по 50 000 грн
Две женщины и деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE.Коллаж: Новини.LIVE

В Украине выплачивают денежную помощь населению после возвращения из депортации. Речь идет о детях, а также молодых людях в возрасте до 23 лет.

Об этом сообщается на Правительственном портале, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Подробнее о помощи

По словам министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина, сумма выплат достигает 50 000 гривен. Такие деньги, к примеру, предоставляют детям, которые возвращаются из депортации.

"Это касается также молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, которых депортировали еще несовершеннолетними", — сказал чиновник.

Также государство финансово поддерживает детей, которые приезжают в Украину с временно оккупированных территорий (ВОТ). Они получают так называемую "подъемную" помощь в размере 50 000 гривен.

Сейчас, как отметил Денис Улютин, государство хочет создать комплексную систему реинтеграции и индивидуальные программы поддержки для каждого депортированного ребенка.

Что еще стоит знать

Напомним, на рассмотрение в Верховную Раду Украины (ВРУ) может попасть законопроект № 14248 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав малолетних и несовершеннолетних лиц, имеющих право на назначение и получение единовременной денежной помощи". В документе описана идея по усовершенствованию процедуры выплаты единовременной денежной помощи после гибели военнослужащих, чтобы деньги точно были использованы на благо детей.

Ранее мы рассказывали о повышении "детских выплат" с 1 января 2026 года. Известно, кто из родителей получит максимальную поддержку. Также писали, что люди, которые воспитывают детей с серьезными болезнями, получают финансовую помощь от государства. Известно, как оформить выплаты в 2026 году.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
