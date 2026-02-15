Догляд за хворими дітьми — яку допомогу можна отримати у 2026 році

Компенсація за догляд хворої дитини — скільки платять і як оформити
Попри повномасштабну війну, українців продовжують забезпечувати соціальними виплатами. Наприклад, у 2026 році держава надає фінансову допомогу людям, які доглядають за хворою дитиною.
Про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Волинській області, передає Новини.LIVE.
Грошова допомога по догляду за хворою дитиною
Виплати, як зазначають у ПФУ, надаються одному із батьків, усиновлювачів, опікунів чи піклувальників. До того ж на фінансову підтримку можуть розраховувати один із прийомних батьків, батьків-вихователів, якщо вони завжди проживають та доглядають за хворою дитиною.
Щоб оформити виплати, знадобляться наступні документи:
- заява встановленої форми (Постанова Кабміну №765);
- свідоцтво про народження дитини;
- документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення), опікуна, піклувальника (копія рішення про встановлення опіки, піклування), прийомних батьків, батьків-вихователів (копія рішення про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім'ї);
- довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими Міністерством охорони здоров'я.
Зареєструватися на виплату можна:
- у ЦНАПах;
- у сервісних центрах Пенсійного фонду;
- на порталі "Дія";
- через пошту;
- на вебпорталі електронних послуг ПФУ;
- у мобільному додатку ПФУ.
Як призначають допомогу у 2026 році
Гроші нараховують щомісячно у розмірі двох
прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку. Державну допомогу призначають:
- з дня звернення за її призначенням;
- на кожну хвору дитину у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку, тоді гроші надаватимуть впродовж пів року;
- незалежно від того, чи виплачують сім'ї іншу соцдопомогу на дітей.
"Якщо під час виплат особі, яка доглядає за хворою дитиною, дитині встановлено інвалідність, така допомога виплачується до дня встановлення інвалідності", — зауважили у ПФУ.
Раніше ми розповідали, що Норвезька рада у справах біженців надасть українцям нову фінансову допомогу. Зареєструватися в програмі можна буде з 16 лютого 2026 року. Дізнавайтесь також, в кого з українців буде доплата у 20 000 гривень.
Читайте Новини.LIVE!