Догляд за хворими дітьми — яку допомогу можна отримати у 2026 році

Діти в інвалідних візках. Фото: УНІАН

Попри повномасштабну війну, українців продовжують забезпечувати соціальними виплатами. Наприклад, у 2026 році держава надає фінансову допомогу людям, які доглядають за хворою дитиною.

Про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Волинській області, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Грошова допомога по догляду за хворою дитиною

Виплати, як зазначають у ПФУ, надаються одному із батьків, усиновлювачів, опікунів чи піклувальників. До того ж на фінансову підтримку можуть розраховувати один із прийомних батьків, батьків-вихователів, якщо вони завжди проживають та доглядають за хворою дитиною.

Щоб оформити виплати, знадобляться наступні документи:

заява встановленої форми (Постанова Кабміну №765);

свідоцтво про народження дитини;

документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення), опікуна, піклувальника (копія рішення про встановлення опіки, піклування), прийомних батьків, батьків-вихователів (копія рішення про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім'ї);

довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими Міністерством охорони здоров'я.

Зареєструватися на виплату можна:

у ЦНАПах;

у сервісних центрах Пенсійного фонду;

на порталі "Дія";

через пошту;

на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

у мобільному додатку ПФУ.

Як призначають допомогу у 2026 році

Гроші нараховують щомісячно у розмірі двох

прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку. Державну допомогу призначають:

з дня звернення за її призначенням;

на кожну хвору дитину у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку, тоді гроші надаватимуть впродовж пів року;

незалежно від того, чи виплачують сім'ї іншу соцдопомогу на дітей.

"Якщо під час виплат особі, яка доглядає за хворою дитиною, дитині встановлено інвалідність, така допомога виплачується до дня встановлення інвалідності", — зауважили у ПФУ.

Раніше ми розповідали, що Норвезька рада у справах біженців надасть українцям нову фінансову допомогу. Зареєструватися в програмі можна буде з 16 лютого 2026 року. Дізнавайтесь також, в кого з українців буде доплата у 20 000 гривень.