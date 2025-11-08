Нові виплати по 50 тис. грн на дітей в Україні — про що мають знати матері

Немовля на руках. Фото: УНІАН

В Україні батькам новонароджених дітей планують платити по 50 тисяч гривень одноразової допомоги. Це майже уп’ятеро більше, ніж їм нараховують зараз.

Такі зміни прописані у Проєкті Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю", який 5 листопада 2025 року ухвалила Верховна Рада України.

Виплата на дітей у 50 тисяч гривень

Відомо, що 50 тисяч гривень з 1 січня 2026 року мають виплачувати усім жінкам (у тому числі й неповнолітнім), які не застраховані у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Також грошову допомогу зможе отримати один із опікунів, який постійно проживає з дитиною.

"Допомога при народженні першої та кожної наступної дитини призначається у розмірі 50 тисяч гривень. У разі народження двох і більше дітей — допомога надається на кожну дитину", — йдеться у тексті документа.

Для порівняння: зараз матерям після пологів виплачують 41 280 гривень, з яких:

10 320 гривень надають одразу;

решту суми нараховують впродовж трьох років.

Як отримати 50 тисяч гривень

Одноразову виплату призначать, якщо за нею звернутися не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Допомогу призначають на підставі свідоцтва про народження дитини та паспорта громадянина України. Натомість опікуни, якщо хочуть отримати виплату, мають надати рішення про встановлення опіки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що деякі батьки отримуватимуть від держави подвійну грошову допомогу у 2026 році. Йдеться про батьків дітей, яким станом на 1 січня 2026 року ще не виповнився один рік. Вони отримуватимуть:

стару щомісячну допомогу — 860 грн;

нову щомісячну виплату — 7 тисяч гривень.

Ця подвійна виплата діятиме до моменту, коли дитині виповниться один рік.

Раніше ми розповідали, що частина українців у листопаді 2025 року зможе отримати нову соціальну допомогу. Йшлося про виплати у розмірі 4,5 тисячі гривень.