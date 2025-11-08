Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси По 50 тис. грн за народження дитини — як виплачуватимуть гроші

По 50 тис. грн за народження дитини — як виплачуватимуть гроші

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 08:45
Оновлено: 07:42
Нові виплати по 50 тис. грн на дітей в Україні — про що мають знати матері
Немовля на руках. Фото: УНІАН

В Україні батькам новонароджених дітей планують платити по 50 тисяч гривень одноразової допомоги. Це майже уп’ятеро більше, ніж їм нараховують зараз.

Такі зміни прописані у Проєкті Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю", який 5 листопада 2025 року ухвалила Верховна Рада України. 

Реклама
Читайте також:

Виплата на дітей у 50 тисяч гривень

Відомо, що 50 тисяч гривень з 1 січня 2026 року мають виплачувати усім жінкам (у тому числі й неповнолітнім), які не застраховані у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Також грошову допомогу зможе отримати один із опікунів, який постійно проживає з дитиною. 

"Допомога при народженні першої та кожної наступної дитини призначається у розмірі 50 тисяч гривень. У разі народження двох і більше дітей — допомога надається на кожну дитину", — йдеться у тексті документа. 

Для порівняння: зараз матерям після пологів виплачують 41 280 гривень, з яких:

  • 10 320 гривень надають одразу;
  • решту суми нараховують впродовж трьох років.

Як отримати 50 тисяч гривень 

Одноразову виплату призначать, якщо за нею звернутися не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Допомогу призначають на підставі свідоцтва про народження дитини та паспорта громадянина України. Натомість опікуни, якщо хочуть отримати виплату, мають надати рішення про встановлення опіки. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що деякі батьки отримуватимуть від держави подвійну грошову допомогу у 2026 році. Йдеться про батьків дітей, яким станом на 1 січня 2026 року ще не виповнився один рік. Вони отримуватимуть: 
стару щомісячну допомогу — 860 грн; 
нову щомісячну виплату  — 7 тисяч гривень. 

Ця подвійна виплата діятиме до моменту, коли дитині виповниться один рік.

Раніше ми розповідали, що частина українців у листопаді 2025 року зможе отримати нову соціальну допомогу. Йшлося про виплати у розмірі 4,5 тисячі гривень. Також ми писали про спадщину, яка може залишитися неповнолітнім дітям від батьків або родичів. Але її оформлення має свої нюанси, про які не всі знають.

виплати народження діти гроші батьки пологи
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації