В Україні вперше обстежать доходи та умови життя населення
В Україні по-новому перевірять доходи деяких громадян. Та цю інформацію дізнаватимуться не у всіх. Так, у Держстаті вже визначилися з кількістю родин, яких будуть опитувати про їхній рівень життя й заробітку.
У кого з українців перевірять доходи
Збір інформації стартує з середини березня 2026 року й триватиме до червня. Опитування проводитимуть:
- під час візиту до українців додому;
- телефоном, запитуючи про рівень доходів, умови життя.
Зазначається, що досліження проходить за європейською методикою EU-SILC. Очікується, що для опитування обрали понад 18 000 домогосподарств у 22 регіонах.
Примітно, що родини, яких обрали для участі в опитуванні, не вдасться замінити іншими.Тож ці відповіді матимуть ключове значення для результатів. Людей, як планується, розпитуватимуть про базові визначення особистості:
- стать;
- вік;
- сімейний стан;
- освіта.
Також інтерв'ювери говоритимуть з українцями про житло, роботу, доходи та матеріальне становище.
При цьому участь в дослідженні є добровільною. Тобто сім'я, якщо захоче, може відмовитися й не розголошувати про свої доходи. Однак у Держстаті зауважують, що зібрану інформацію використовуватимуть, щоб:
- подолати бідність;
- підвищити рівень життя;
- посилити соціальний захист.
Як все відбуватиметься
Очікується, що сім'ї, які потрапили в список на опитування, прийматимуть у себе вдома інтерв'юєрів. Та якщо зустрітися особисто не вдасться, їм запронують ще 2 варіанти:
- заповнити анкету на сайті Державної служби статистики;
- чекати на дзвінок фахівця.
Зазначається, що інформація, яку нададуть українці, буде конфіденційною.
- стать;
- вік;
- сімейний стан;
- освіта.
Окрема тема — житло, робота, доходи, матеріальне становище.
Як повідомлялося раніше, чи проіндексують українцям зарплати у квітні. Детальніше про це розповіли у Держстаті. Ще ми писали, що деякі держслужбовці можуть отримати одразу 10 окладів. Претендувати на такий бонус можна, якщо є стаж держслужби у щонайменше 10 років.
Часті запитання
Як українцям дізнатися про свої доходи?
Дізнатися про це можна, якщо замовити довідку про доходи. Її можна сфорувати онлайн на сайті Дія, виконавши такі кроки:
- авторизуватися на сайті;
- обрати Довідка про доходи;
- натиснути Подати запит;
- виберіть період, за який вам потрібна довідка.
Коли документ буде готовий, вам надійде сповіщення на електронну пошту. Довідка відобразиться в особистому кабінеті, її можна завантажити.
Який дохід в Україні можна не оподатковувати?
У 2026 році в Україні податки стягуються не зі всіх доходів. Наприклад, не оподатковуються доходи з аліментів, пенсій, соціальної допомоги. Також не підлягають оподаткуванню дохід від спадщини від родичів I та II ступеня, а також грошові компенсації за житло для військових.
