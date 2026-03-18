В Україні вперше обстежать доходи та умови життя населення

В Україні по-новому перевірять доходи деяких громадян. Та цю інформацію дізнаватимуться не у всіх. Так, у Держстаті вже визначилися з кількістю родин, яких будуть опитувати про їхній рівень життя й заробітку.

У кого з українців перевірять доходи

Збір інформації стартує з середини березня 2026 року й триватиме до червня. Опитування проводитимуть:

під час візиту до українців додому;

телефоном, запитуючи про рівень доходів, умови життя.

Зазначається, що досліження проходить за європейською методикою EU-SILC. Очікується, що для опитування обрали понад 18 000 домогосподарств у 22 регіонах.

Примітно, що родини, яких обрали для участі в опитуванні, не вдасться замінити іншими.Тож ці відповіді матимуть ключове значення для результатів. Людей, як планується, розпитуватимуть про базові визначення особистості:

стать;

вік;

сімейний стан;

освіта.

Також інтерв'ювери говоритимуть з українцями про житло, роботу, доходи та матеріальне становище.

При цьому участь в дослідженні є добровільною. Тобто сім'я, якщо захоче, може відмовитися й не розголошувати про свої доходи. Однак у Держстаті зауважують, що зібрану інформацію використовуватимуть, щоб:

подолати бідність;

підвищити рівень життя;

посилити соціальний захист.

Як все відбуватиметься

Очікується, що сім'ї, які потрапили в список на опитування, прийматимуть у себе вдома інтерв'юєрів. Та якщо зустрітися особисто не вдасться, їм запронують ще 2 варіанти:

заповнити анкету на сайті Державної служби статистики;

чекати на дзвінок фахівця.

Зазначається, що інформація, яку нададуть українці, буде конфіденційною.

Окрема тема — житло, робота, доходи, матеріальне становище.

Часті запитання

Як українцям дізнатися про свої доходи?

Дізнатися про це можна, якщо замовити довідку про доходи. Її можна сфорувати онлайн на сайті Дія, виконавши такі кроки:

авторизуватися на сайті;

обрати Довідка про доходи;

натиснути Подати запит;

виберіть період, за який вам потрібна довідка.

Коли документ буде готовий, вам надійде сповіщення на електронну пошту. Довідка відобразиться в особистому кабінеті, її можна завантажити.

Який дохід в Україні можна не оподатковувати?

У 2026 році в Україні податки стягуються не зі всіх доходів. Наприклад, не оподатковуються доходи з аліментів, пенсій, соціальної допомоги. Також не підлягають оподаткуванню дохід від спадщини від родичів I та II ступеня, а також грошові компенсації за житло для військових.