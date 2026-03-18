Головна Фінанси В Україні вперше обстежать доходи та умови життя населення

В Україні вперше обстежать доходи та умови життя населення

Дата публікації: 18 березня 2026 18:08
Жінка йде по вулиці й розмовляє по телефону. Фото: Новини.LIVE

В Україні по-новому перевірять доходи деяких громадян. Та цю інформацію дізнаватимуться не у всіх. Так, у Держстаті вже визначилися з кількістю родин, яких будуть опитувати про їхній рівень життя й заробітку.

Про це йдеться на сайті Державної служби статистики, передає Новини.LIVE

Читайте також:

У кого з українців перевірять доходи

Збір інформації стартує з середини березня 2026 року й триватиме до червня. Опитування проводитимуть:

  • під час візиту до українців додому;
  • телефоном, запитуючи про рівень доходів, умови життя.

Зазначається, що досліження проходить за європейською методикою EU-SILC. Очікується, що для опитування обрали понад 18 000 домогосподарств у 22 регіонах.

Примітно, що родини, яких обрали для участі в опитуванні, не вдасться замінити іншими.Тож ці відповіді матимуть ключове значення для результатів. Людей, як планується, розпитуватимуть про базові визначення особистості:

  • стать;
  • вік;
  • сімейний стан;
  • освіта.

Також інтерв'ювери говоритимуть з українцями про житло, роботу, доходи та матеріальне становище.

При цьому участь в дослідженні є добровільною. Тобто сім'я, якщо захоче, може відмовитися й не розголошувати про свої доходи. Однак у Держстаті зауважують, що зібрану інформацію використовуватимуть, щоб:

  • подолати бідність;
  • підвищити рівень життя;
  • посилити соціальний захист.

Як все відбуватиметься

Очікується, що сім'ї, які потрапили в список на опитування, прийматимуть у себе вдома інтерв'юєрів. Та якщо зустрітися особисто не вдасться, їм запронують ще 2 варіанти:

  • заповнити анкету на сайті Державної служби статистики;
  • чекати на дзвінок фахівця.

Зазначається, що інформація, яку нададуть українці, буде конфіденційною. Окрема тема — житло, робота, доходи, матеріальне становище.

  • стать;
  • вік;
  • сімейний стан;
  • освіта.

Окрема тема — житло, робота, доходи, матеріальне становище.

Як повідомлялося раніше, чи проіндексують українцям зарплати у квітні. Детальніше про це розповіли у Держстаті. Ще ми писали, що деякі держслужбовці можуть отримати одразу 10 окладів. Претендувати на такий бонус можна, якщо є стаж держслужби у щонайменше 10 років.  

Часті запитання

Як українцям дізнатися про свої доходи?

Дізнатися про це можна, якщо замовити довідку про доходи. Її можна сфорувати онлайн на сайті Дія, виконавши такі кроки:

  • авторизуватися на сайті;
  • обрати Довідка про доходи;
  • натиснути Подати запит;
  • виберіть період, за який вам потрібна довідка.

Коли документ буде готовий, вам надійде сповіщення на електронну пошту. Довідка відобразиться в особистому кабінеті, її можна завантажити. 

Який дохід в Україні можна не оподатковувати?

У 2026 році в Україні податки стягуються не зі всіх доходів. Наприклад, не оподатковуються доходи з аліментів, пенсій, соціальної допомоги. Також не підлягають оподаткуванню дохід від спадщини від родичів I та II ступеня, а також грошові компенсації за житло для військових. 

Держстат родина опитування дзвінки доходи
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
