Пільги для дітей УБД — на яку підтримку можна розраховувати у 2026 році

Військовий з дітьми. Фото: АрміяInform

В Україні родини військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, можуть розраховувати на низку соцгарантій з боку держави. Зокрема низка пільг належить дітям УБД.

Про те, які пільги належать дітям захисників, пояснили в ГО "Український центр захисту прав людини".

Які пільги діти військових можуть отримати у 2026 році

Це питання регулюється Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей". Документ передбачає, що діти УБД мають право на:

Державну цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Забезпечення першочергово путівками до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Першочергове надання місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності за місцем проживання.

Безоплатне санаторно-курортне лікування та відпочинок (не більше одного разу на рік).

Останні два пункти списку стосуються дітей учасників бойових дій, які наразі є чинними військовослужбовцями.

Освітні пільги для дітей УБД

Державна цільова підтримка для здобуття освіти надається учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та їхнім дітям у вигляді таких пільг:

безплатне навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти за державним або регіональним замовленням (з урахуванням установлених квот і правил вступу);

пільгові довгострокові кредити на здобуття освіти;

першочергове переведення на бюджет у разі появи вільних місць державного або регіонального замовлення;

соціальна стипендія для студентів денної форми навчання, які навчаються за бюджетом;

безоплатні підручники;

безплатний доступ до Інтернету та освітніх баз даних у державних і комунальних закладах освіти;

безплатне проживання в гуртожитках учнівських і студентських закладів.

Для отримання пільги необхідно звернутися до керівника навчального закладу з відповідною заявою та документами, які підтверджують право на державну цільову підтримку (посвідчення УБД, свідоцтво про народження тощо).

Путівки в заклади оздоровлення

Діти УБД мають право (не більше одного разу на рік) на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України з урахуванням доходу.

Для отримання пільги потрібно звернутися до органів військового управління з відповідною заявою та документами.

Крім того, дітям УБД належить право на забезпечення першочергово путівками до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Ця пільга надається коштом державного або місцевого бюджету, коштом підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

Заява на отримання пільги подається до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

