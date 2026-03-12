Зарплати у квітні — чи очікується для українців осучаснення сум

Працівник в офісі, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Державна служба статистики України оприлюднила показник індексу інфляції, від якого залежить, чи буде індексація заробітної плати у квітні 2026 року. За оновленими правилами, можливість здійснення осучаснення сум могла виникнути наступного місяця за умови перевищення порогу зростання цін.

Про це свідчить інформація пресцентру Держстату, передають Новини. LIVE.

Право на осучаснення зарплати у 2026 році

Згідно з чинними нормами законодавства, у 2026 році осучаснення виплат працівників має свої особливості та надалі залежить від рівня індексу споживчих цін (ІСЦ). Йдеться про ключовий економічний показник щодо середньої зміни вартості товарів та послуг, і є відображенням рівня інфляції чи дефляції в країні.

Нові правила здійснення індексації передбачають повне обнулення індексації зарплати з січня поточного року, яку здійснювали протягом 2025 року.

Через такий підхід випали для можливості індексації перші три місяці: січень, лютий та березень. Уперше така нагода може виникнути у квітні за умови перевищення порогу індексу споживчих цін за лютий у 103%.

Чи буде індексація зарплати у квітні

Згідно з новими вимогами, січень став точкою відліку для індексації, лютий — стартом розрахунку індексу споживчих цін. З огляду на це, у березні з'явився індекс інфляції за лютий, що тепер може передбачити можливість осучаснення зарплати у квітні.

За даними Державної служби статистики, індекс інфляції за попередній місяць становить 101,0%. Тобто, менше від порогу, що вимагає перегляду зарплати.

Таким чином, через обнулення не буде індексації заробітної плати поточного року чотири місяці поспіль.

Якою буде мінімальна зарплата у квітні

Наступного місяця діятиме підвищений для цього року рівень мінімальної заробітної плати. Гарантована роботодавцями сума оплати праці не може бути нижчою за показники:

52 грн — погодинна оплата праці (48 грн у 2025-му);

8 647 грн — місячна оплата праці (8 000 грн було торік).

Після утримання податків (18% ПДФО, 5% — військовий збір), мінімальна заробітна плата буде становити 6 658 грн.

Роботодавці зобов'язані здійснювати індексацію своєчасно та в повному обсязі. У разі ігнорування такої вимоги — це вважатиметься порушенням трудового законодавства щодо мінімальної державної гарантії у сфері праці.

За таких умов передбачені штрафні санкції у розмірі двох мінімальних зарплат на дату виявлення порушення (у 2026-му — 17 294 грн).

