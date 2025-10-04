Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пенсії за кордоном — де живуть найбідніші пенсіонери

Пенсії за кордоном — де живуть найбідніші пенсіонери

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 14:06
Пенсії у світі — де живуть люди за межею бідності
Пенсіонери. Фото: Новини.LIVE

Пенсії зараз — це дуже актуальна тема. Побутує думка, що пенсіонери в Україні, м'яко кажучи, небагаті: вони часто скаржаться на низькі виплати та недостатній рівень зростання пенсій. Однак у багатьох країнах Європи пенсіонери стикаються з аналогічними проблемами.

Як пише видання Еuronews, рівень бідності серед людей старших 65 років у Європі суттєво різниться: від 3,1% в Ісландії до рекордних 37,4% в Естонії.

Реклама
Читайте також:

Де пенсіонери живуть бідно

Найбіднішими вважаються люди пенсійного віку у Східній Європі, особливо в країнах Балтії. Тобто їхній дохід нижче 50% від середнього рівня доходу домогосподарств.

Високий рівень бідності серед пенсіонерів також фіксується у державах, які свого часу належали до соціалістичного табору. Так, крім Естонії, найвищі показники фіксуються:

  • у Латвії — доходи пенсіонерів складають 33%; 
  • у Хорватії — 28,5%;
  • у Литві — 24,6%. 

Примітно, що бідними найчастіше є жінки-пенсіонери, а не чоловіки. Причина — триваліші терміни життя та менші накопичення.

Країни з найслабшими пенсійними системами

Аналітики компанії Natixis Investment із США з'ясували, що доходи та рівень життя турецьких пенсіонерів — одні із найгірших у світі. Так, Туреччина за цими показниками посіла 43 місце у рейтингу 44 країн, маючи показник у 36%. Нижче лише Індія, де показник становить 10%.

До групи "найменш комфортних країн для виходу на пенсію" також потрапили Бразилія, Мексика та Колумбія.

Чому пенсіонери бідніють 

Рахувати гроші на пенсії люди змушені через низькі виплати. При цьому навіть достатній трудовий стаж, як зауважив аналітик ОЕСР Ендрю Рейлі, не означатиме, що рівень пенсійних виплат буде достатнім. Особливо гострою ця проблема є для пенсіонерів в Естонії, Латвії, Литві, Японії та Кореї.

У Балтійських країнах ситуація загострюється через слабку залежність пенсій від заробітку та недостатній рівень соціальних виплат. Як наслідок — пенсіонерів забезпечують суттєво нижчими доходами, тоді як старшим людям у Європі виплачують більше.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, для українців щороку переглядатимуть вимоги до страхового стажу у бік збільшення. Так, до 2028 року громадянам, не підуть на заслужений відпочинок у 60 років, якщо у них не буде 35 років стажу. 

Якщо до 65 років у вас немає навіть 15 років стажу, вам не призначать пенсію. Натомість ви отримуватимете спеціальну грошову допомогу. 

Раніше ми розповідали про підвищення мінімальної пенсії. Очікується, що розмір виплат зміниться вже у 2026 році. Дізнавайтесь також, кому в Україні належить пенсія у разі втрати годувальника

виплати гроші пенсіонери бідність пенсія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації