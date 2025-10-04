Пенсії у світі — де живуть люди за межею бідності

Пенсіонери. Фото: Новини.LIVE

Пенсії зараз — це дуже актуальна тема. Побутує думка, що пенсіонери в Україні, м'яко кажучи, небагаті: вони часто скаржаться на низькі виплати та недостатній рівень зростання пенсій. Однак у багатьох країнах Європи пенсіонери стикаються з аналогічними проблемами.

Як пише видання Еuronews, рівень бідності серед людей старших 65 років у Європі суттєво різниться: від 3,1% в Ісландії до рекордних 37,4% в Естонії.

Де пенсіонери живуть бідно

Найбіднішими вважаються люди пенсійного віку у Східній Європі, особливо в країнах Балтії. Тобто їхній дохід нижче 50% від середнього рівня доходу домогосподарств.

Високий рівень бідності серед пенсіонерів також фіксується у державах, які свого часу належали до соціалістичного табору. Так, крім Естонії, найвищі показники фіксуються:

у Латвії — доходи пенсіонерів складають 33%;

у Хорватії — 28,5%;

у Литві — 24,6%.

Примітно, що бідними найчастіше є жінки-пенсіонери, а не чоловіки. Причина — триваліші терміни життя та менші накопичення.

Країни з найслабшими пенсійними системами

Аналітики компанії Natixis Investment із США з'ясували, що доходи та рівень життя турецьких пенсіонерів — одні із найгірших у світі. Так, Туреччина за цими показниками посіла 43 місце у рейтингу 44 країн, маючи показник у 36%. Нижче лише Індія, де показник становить 10%.

До групи "найменш комфортних країн для виходу на пенсію" також потрапили Бразилія, Мексика та Колумбія.

Чому пенсіонери бідніють

Рахувати гроші на пенсії люди змушені через низькі виплати. При цьому навіть достатній трудовий стаж, як зауважив аналітик ОЕСР Ендрю Рейлі, не означатиме, що рівень пенсійних виплат буде достатнім. Особливо гострою ця проблема є для пенсіонерів в Естонії, Латвії, Литві, Японії та Кореї.

У Балтійських країнах ситуація загострюється через слабку залежність пенсій від заробітку та недостатній рівень соціальних виплат. Як наслідок — пенсіонерів забезпечують суттєво нижчими доходами, тоді як старшим людям у Європі виплачують більше.

Що ще варто знати

Нагадаємо, для українців щороку переглядатимуть вимоги до страхового стажу у бік збільшення. Так, до 2028 року громадянам, не підуть на заслужений відпочинок у 60 років, якщо у них не буде 35 років стажу.

Якщо до 65 років у вас немає навіть 15 років стажу, вам не призначать пенсію. Натомість ви отримуватимете спеціальну грошову допомогу.

Раніше ми розповідали про підвищення мінімальної пенсії. Очікується, що розмір виплат зміниться вже у 2026 році. Дізнавайтесь також, кому в Україні належить пенсія у разі втрати годувальника.