В Украине впервые обследуют доходы и условия жизни населения
В Украине по-новому проверят доходы некоторых граждан. Но эту информацию будут узнавать не у всех. Так, в Госстате уже определились с количеством семей, которых будут опрашивать об их уровне жизни и заработка.
Об этом говорится на сайте Государственной службы статистики, передает Новини.LIVE.
У кого из украинцев проверят доходы
Сбор информации стартует с середины марта 2026 года и продлится до июня. Опрос будут проводить:
- во время визита к украинцам домой;
- по телефону, спрашивая об уровне доходов, условиях жизни.
Отмечается, что исследование проходит по европейской методике EU-SILC. Ожидается, что для опроса выбрали более 18 000 домохозяйств в 22 регионах.
Примечательно, что семьи, которых выбрали для участия в опросе, не удастся заменить другими, поэтому эти ответы будут иметь ключевое значение для результатов. Людей, как планируется, будут расспрашивать о базовых определениях личности:
- пол;
- возраст;
- семейное положение;
- образование.
Также интервьюеры будут говорить с украинцами о жилье, работе, доходах и материальном положении.
При этом участие в исследовании является добровольным. То есть семья, если захочет, может отказаться и не разглашать о своих доходах. Однако в Госстате отмечают, что собранную информацию будут использовать, чтобы:
- преодолеть бедность;
- повысить уровень жизни;
- усилить социальную защиту.
Как все будет происходить
Ожидается, что семьи, которые попали в список на опрос, будут принимать у себя дома интервьюеров. Но если встретиться лично не удастся, им предложат еще 2 варианта:
- заполнить анкету на сайте Государственной службы статистики;
- ждать звонка специалиста.
Отмечается, что информация, которую предоставят украинцы, будет конфиденциальной.
- возраст;
- семейное положение;
- образование.
Отдельная тема — жилье, работа, доходы, материальное положение.
Как сообщалось ранее, проиндексируют ли украинцам зарплаты в апреле. Подробнее об этом рассказали в Госстате. Еще мы писали, что некоторые госслужащие могут получить сразу 10 окладов. Претендовать на такой бонус можно, если есть стаж госслужбы в не менее 10 лет.
Частые вопросы
Как украинцам узнать о своих доходах?
Узнать об этом можно, если заказать справку о доходах. Ее можно сфорувать онлайн на сайте Дія, выполнив следующие шаги:
- авторизоваться на сайте;
- выбрать Справка о доходах;
- нажать Подать запрос;
- выбрать период, за который вам нужна справка.
Когда документ будет готов, вам придет уведомление на электронную почту. Справка отобразится в личном кабинете, ее можно скачать.
Какой доход в Украине можно не облагать налогом?
В 2026 году в Украине налоги взимаются не со всех доходов. Например, не облагаются налогом доходы с алиментов, пенсий, социальной помощи. Также не подлежат налогообложению доход от наследства от родственников I и II степени, а также денежные компенсации за жилье для военных.
Читайте Новини.LIVE!