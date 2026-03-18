В Украине впервые обследуют доходы и условия жизни населения

Женщина идет по улице и разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE

В Украине по-новому проверят доходы некоторых граждан. Но эту информацию будут узнавать не у всех. Так, в Госстате уже определились с количеством семей, которых будут опрашивать об их уровне жизни и заработка.

Об этом говорится на сайте Государственной службы статистики, передает Новини.LIVE.

У кого из украинцев проверят доходы

Сбор информации стартует с середины марта 2026 года и продлится до июня. Опрос будут проводить:

во время визита к украинцам домой;

по телефону, спрашивая об уровне доходов, условиях жизни.

Отмечается, что исследование проходит по европейской методике EU-SILC. Ожидается, что для опроса выбрали более 18 000 домохозяйств в 22 регионах.

Примечательно, что семьи, которых выбрали для участия в опросе, не удастся заменить другими, поэтому эти ответы будут иметь ключевое значение для результатов. Людей, как планируется, будут расспрашивать о базовых определениях личности:

пол;

возраст;

семейное положение;

образование.

Также интервьюеры будут говорить с украинцами о жилье, работе, доходах и материальном положении.

При этом участие в исследовании является добровольным. То есть семья, если захочет, может отказаться и не разглашать о своих доходах. Однако в Госстате отмечают, что собранную информацию будут использовать, чтобы:

преодолеть бедность;

повысить уровень жизни;

усилить социальную защиту.

Как все будет происходить

Ожидается, что семьи, которые попали в список на опрос, будут принимать у себя дома интервьюеров. Но если встретиться лично не удастся, им предложат еще 2 варианта:

заполнить анкету на сайте Государственной службы статистики;

ждать звонка специалиста.

Отмечается, что информация, которую предоставят украинцы, будет конфиденциальной.

Отдельная тема — жилье, работа, доходы, материальное положение.

Частые вопросы

Как украинцам узнать о своих доходах?

Узнать об этом можно, если заказать справку о доходах. Ее можно сфорувать онлайн на сайте Дія, выполнив следующие шаги:

авторизоваться на сайте;

выбрать Справка о доходах;

нажать Подать запрос;

выбрать период, за который вам нужна справка.

Когда документ будет готов, вам придет уведомление на электронную почту. Справка отобразится в личном кабинете, ее можно скачать.

Какой доход в Украине можно не облагать налогом?

В 2026 году в Украине налоги взимаются не со всех доходов. Например, не облагаются налогом доходы с алиментов, пенсий, социальной помощи. Также не подлежат налогообложению доход от наследства от родственников I и II степени, а также денежные компенсации за жилье для военных.