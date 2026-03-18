В Україні змінився розмір доходу для отримання пільги на оплату ЖКП

Людина тримає у руках дві купюри по 500 гривень, квитанцію на комунальні послуги й смартфон.

В Україні для населення у 2026 році оновили розмір сукупного доходу сім’ї, який дає право на пільгу з оплати житлово-комунальних послуг. Так, якщо торік цей показник затвердили на рівні 4 240 гривень, то тепер він зріс на понад 300 гривень. Нові умови для українців діють з 1 січня.

Детальніше про призначення пільг на оплату ЖКП у 2026 році

Як зазначається, пільгу надають у випадках, коли сукупний дохід сім’ї не є більшим за суму, який дає право на податкову соціальну пільгу. Цифру отримують після того, як прожитковий мінімум для працездатної особи (3 328 грн), множать на 1,4 та округлюють до 10 гривень.

"Таким чином, отримати пільгу на оплату житлово-комунальних послуг можуть пільговики, середньомісячний сукупний дохід сім’ї яких в розрахунку на одну людину не перевищує 4 660 гривень", — йдеться у повідомленні.

Якщо сім'я пільговика отримує більший дохід, тоді представник пільгової категорії може отримати житлову субсидію.

Водночас доходи не враховуються під час призначення пільг на оплату ЖКП учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

Що ще варто знати

Раніше у Пенсійному фонді України попередили, що державну фіндопомогу малозабезпеченим сім'ям у 2026 році призначають враховуючи середньомісячний сукупний дохід усіх її членів за останні пів року. До цього доходу належать також гроші, які сім'ям переказували з-за кордону.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що деяким українцям у квітні 2026 року виплатять додаткову грошову допомогу. Йдеться про суму в 1 500 гривень. Ще писали про соцдопомогу людям, яким держава не може виплачувати повноцінні пенсії. Сума нарахувань залежить від категорії людини.

Часті питання

Кому в Україні дають пільги на комунальні послуги?

Правом на пільги на комунальні послуги у 2026 році наділяють певні категорії громадян, серед яких:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України;

багатодітні сім'ї;

дитячі будинки сімейного типу;

пенсіонери, які раніше працювали медиками, вчителями або бібліотекарами у сільській місцевості;

жертви нацистських переслідувань.

Як в Україні отримати 50% знижку на комунальні послуги?

Заяви на призначення знижки приймають у відділеннях Пенсійного фонду України (ПФУ). Також знадобляться документи:

копії паспорта, коду та довідок про доходи всіх членів родини за останні 6 місяців;

документ, який підтверджує фактичне місце проживання. якщо родина мешкає не за адресою реєстрації.

Якщо йдеться про оформлення пільги на тверде паливо і скраплений газ потрібна буде довідка про наявність у житлі пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі.