Головна Фінанси 10 окладів одразу — за яких умов виплачують держслужбовцям

10 окладів одразу — за яких умов виплачують держслужбовцям

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 14:30
Зарплати на держслужбі — за яких обставин можуть виплатити 10 окладів зверху
Чоловік в офісі, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні працівникам на державній службі може виплачуватися одноразова грошова допомога у вигляді 10 посадових окладів. Відомо, коли держслужбовець може претендувати на відповідну виплату та які особливості її нарахування у 2026 році.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Державної податкової служби (ДПС).

Особливості нарахування допомоги держслужбовцям

Питання надання грошової допомоги для держслужбовців регулює стаття 37 закону № 3723-XII "Про державну службу". 

Згідно з нею, таким особам передбачена виплата у розмірі 10 місячних посадових окладів у разі виходу на пенсію, однак за дотримання вимог щодо наявності необхідної кількості стажу державної служби. 

Претендувати на такий бонус можуть за наявності стажу державної служби у щонайменше десять років. 

За даними ДПС, така грошова допомога, виплачена державному службовцю у разі виходу на пенсію, не є базою для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).  

Водночас держслужбовці не матимуть права на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 10 місячних окладів у разі виходу на пільгову пенсію. Зокрема, відповідно до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", навіть за наявності достатньої кількості стажу держслужби.

Важливою умовою для виплати при припиненні державної служби є вихід на пенсію державного службовця.

На які розміри окладів мають право держслужбовці 

Посадові оклади працівників на держслужбі прив'язані до рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у 2026-му переглянули. З огляду на це, держслужбовці отримають підвищені виплати.

За правилами, мінімальний розмір окладу держслужбовця повинен становити щонайменше 2,5 прожиткового мінімуму. 

Цього року показник дорівнює 3 328 грн (проти 3 028 грн у 2025 році). У разі підрахування в цифрах, то мінімальна сума окладу становить 8320 грн (3 328  грн х 2,5).

Максимальний розмір окладу керівника центрального органу влади не перевищує 15 мінімальних окладів для державних службовців місцевого рівня.

Як змінились вимоги до премій держслужбовців

Преміювання держслужбовців у 2026 році має чіткі рамки. Якщо раніше сума премії була довільною, то нині вважається гарантованою складовою загальної суми зарплати.

Згідно з правилами, премія (щомісячна/квартальна/річна) має вкладатися у частку 30% від фонду сталої зарплатні держслужбовця.

Розміри премій для всіх різняться, оскільки залежать від індивідуальної сталої зарплати: чим вищий посадовий оклад, надбавки за вислугу років і ранг, тим більшою буде премія.

Раніше ми писали, кому гарантують бронювання від мобілізації у березні. Підприємства для збереження статусу критичного мають дотриматися вимог щодо рівня середньої зарплати, а також не порушити інші важливі умови.

Ще повідомлялося, кому з українців можуть надати березневі доплати до заробітної плати у розмірі 20 000 грн. За урядовою постановою, такі виплати зможуть отримати тільки деякі фахівці.

зарплати виплати робота гроші держслужбовці
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
