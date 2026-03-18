Головна Фінанси В Україні соняшник на агроринку подорожчав до 30 500 гривень за тонну

В Україні соняшник на агроринку подорожчав до 30 500 гривень за тонну

Дата публікації: 18 березня 2026 06:30
В Україні соняшник на агроринку подорожчав до 30 500 гривень за тонну
Поле з соняшниками. Фото: УНІАН

Ціни на соняшник в Україні зростають з минулого тижня. При цьому продукти переробки соняшника навпаки — дешевшають. Однак таким тенденціям є пояснення. 

Про це йдеться в матеріалі АПК-Інформ, передає Новини.LIVE.

Що відбувається з цінами на соняшник

Як зазначається, насіння соняшника дорожчає через ціни на олію, які стрімко зростають. Також свій вплив на ціни мали коливання курсу гривні щодо долара.

Переробні підприємства озвучували ціни попиту в межах від 28 500 до 30 500 гривень за тонну. Але реальні ціни закупівлі варіювалися в діапазоні від 29 200 до 29 500 гривень за тонну з доставкою в порт.

Водночас у сегменті продуктів переробки соняшнику ситуація кардинально інша. Ціни пропозиції на шрот та макуху в центральних і південних регіонах знижують.

Причина — низький попит від покупців. Наприклад, соняшниковий шрот продавали за цінами від 9 500 до 9 800 гривень за тонну.

Раніше ми розповідали, як і чому змінилися ціни на ріпак. В березні тонна коштує до 25 900 гривень. Ще писали, що ціни попиту на фуражну кукурудзу є неоднорідними. Так, у південних регіонах цей показник сягає 10 300 гривень за тонну

Часті запитання

Скільки коштує мішок пшениці?

Мішок з 50 кг фуражної пшениці коштує, у середньому, від 450 до 480 гривень. Натомість ціни на продовольчу пшеницю (3 клас) коливається від 510 — 530 гривень. Такі ціни на зерно фіксувалися на початку березня 2026 року. 

Яка буде ціна на пшеницю в 2026 році?

Ціна на пшеницю у 2026 році залежатиме не тільки від політични чи економічних чинників, а й від військових. Тому важко спрогнозувати, скільки коштуватиме тонна зерна. Втім, український агроринок вже навчився працювати в умовах війни та співпрацювати з європейськими партнерами. 

ціни в Україні соняшник ціни на продукти агропромисловість ціни на зерно
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
