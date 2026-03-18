В Украине подсолнечник на агрорынке подорожал до 30 500 гривен за тонну

Дата публикации 18 марта 2026 06:30
Поле с подсолнухами. Фото: УНИАН

Цены на подсолнечник в Украине растут с прошлой недели. При этом продукты переработки подсолнечника наоборот — дешевеют. Однако таким тенденциям есть объяснение.

Об этом говорится в материале АПК-Информ, передает Новини.LIVE.

Что происходит с ценами на подсолнечник

Как отмечается, семена подсолнечника дорожают из-за цен на масло, которые стремительно растут. Также свое влияние на цены имели колебания курса гривны относительно доллара.

Перерабатывающие предприятия озвучивали цены спроса в пределах от 28 500 до 30 500 гривен за тонну. Но реальные цены закупки варьировались в диапазоне от 29 200 до 29 500 гривен за тонну с доставкой в порт.

В то же время в сегменте продуктов переработки подсолнечника ситуация кардинально иная. Цены предложения на шрот и жмых в центральных и южных регионах снижают.

Причина — низкий спрос от покупателей. Например, подсолнечный шрот продавали по ценам от 9 500 до 9 800 гривен за тонну.

Ранее мы рассказывали, как и почему изменились цены на рапс. В марте тонна стоит до 25 900 гривен. Еще писали, что цены спроса на фуражную кукурузу являются неоднородными. Так, в южных регионах этот показатель достигает 10 300 гривен за тонну

Частые вопросы

Сколько стоит мешок пшеницы?

Мешок из 50 кг фуражной пшеницы стоит, в среднем, от 450 до 480 гривен. Зато цены на продовольственную пшеницу (3 класс) колеблется от 510 - 530 гривен. Такие цены на зерно фиксировались в начале марта 2026 года.

Какая будет цена на пшеницу в 2026 году?

Цена на пшеницу в 2026 году будет зависеть не только от политических или экономических факторов, но и от военных. Поэтому трудно спрогнозировать, сколько будет стоить тонна зерна. Впрочем, украинский агрорынок уже научился работать в условиях войны и сотрудничать с европейскими партнерами.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
