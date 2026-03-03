Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Як оновилися ціни на соняшник з початком весни

Як оновилися ціни на соняшник з початком весни

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 20:00
Ціни на соняшник з початком весни оновилися — скільки коштує тонна
Поле з соняшниками й гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

На українському агроринку почав дешевшати соняшник. Падіння цін пов'язане зі змінами, які з початком березня тривають на експортному напрямку.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Реклама
Читайте також:

Закупівельні ціни на соняшник

Як зазначається на сайті АПК-Інформ, наразі вартість продукції переглядаюь переробники. Так, закупівельні ціни на заводах знизилися до 29 000 гривень за тонну. 

"Водночас частина заводів знижували ціни попиту до 28 500 — 28 800 гривень за тонну, тоді як інші, в разі привабливих пропозицій, все ще готові були тримати ціни в межах 30 000 — 30 500 гривень за тонну", — йдеться у повідомленні.

До того ж в секторі соняшникового шроту фіксується низький попит та зберігається здешевшання продукції. 

Ціни на соняшник в Україні

На внутрішньому ринку, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, тонна соняшникового насіння станом на 4 березня коштує 28 531гривень за тонну. За останні 8 днів насіння подешевшало на 335 гривень, оскільки ще 24 лютого тонна продукції продавалася за середньою ціною у 28 866 гривень. 

Раніше ми розповідали, що на експортному ринку соя подорожчала до майже 20 000 гривень. Такі показники фіксуються вперше з 2024 року. Ще писали, що пшениця в Україні дорожчає. Наприклад, зерно 2 класу продається за 10 600 гривень за тонну. 

ціни в Україні зерно ціни соняшник зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації