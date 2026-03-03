Ціни на соняшник з початком весни оновилися — скільки коштує тонна

Поле з соняшниками й гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

На українському агроринку почав дешевшати соняшник. Падіння цін пов'язане зі змінами, які з початком березня тривають на експортному напрямку.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Читайте також:

Закупівельні ціни на соняшник

Як зазначається на сайті АПК-Інформ, наразі вартість продукції переглядаюь переробники. Так, закупівельні ціни на заводах знизилися до 29 000 гривень за тонну.

"Водночас частина заводів знижували ціни попиту до 28 500 — 28 800 гривень за тонну, тоді як інші, в разі привабливих пропозицій, все ще готові були тримати ціни в межах 30 000 — 30 500 гривень за тонну", — йдеться у повідомленні.

До того ж в секторі соняшникового шроту фіксується низький попит та зберігається здешевшання продукції.

Ціни на соняшник в Україні

На внутрішньому ринку, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, тонна соняшникового насіння станом на 4 березня коштує 28 531гривень за тонну. За останні 8 днів насіння подешевшало на 335 гривень, оскільки ще 24 лютого тонна продукції продавалася за середньою ціною у 28 866 гривень.

Раніше ми розповідали, що на експортному ринку соя подорожчала до майже 20 000 гривень. Такі показники фіксуються вперше з 2024 року. Ще писали, що пшениця в Україні дорожчає. Наприклад, зерно 2 класу продається за 10 600 гривень за тонну.