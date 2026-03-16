В Україні шахраям "заборонять" брати кредити на громадян

Дата публікації: 16 березня 2026 21:51
Людина тримає у руках купюри по 100, 200 та 500 гривень. Фото: Unsplash

Одним із найбільших страхів людини є оформлення кредиту без її відома. Усе тому, що отримати кредит у 2026 році — це доволі простий процес, який залишає різноманітні лазівки для шахраїв. А враховуючи глобальну цифровізацію багатьох процесів життя українців — це цілком реально.

Однак, як повідомляється на сайті Верховної Ради, в Україні може з’явитися механізм самозаборони на отримання кредитів, передає Новини.LIVE.

Детальніше про відмову від кредитів

За словами представниці комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольги Василевської-Смаглюк  передбачається, що українці зможуть самостійноблокувати оформлення кредитів, якщо оберуть один із двох способів:

  • у застосунку Дія;
  • подавши заяву у ЦНАП. 

Ця інформація надалі відобразиться у спеціальному реєстрі. Планується, що його адмініструватиме Національний банк України (НБУ). 

"Це допоможе боротися із шахраями, які сьогодні беруть кредити, а платити доводиться тій особі, на яку було оформлено позику. Зокрема ми захищаємо наших військовослужбовців та членів їхніх родин, які стають жертвами шахраїв. Наші воїни, які перебувають безпосередньо на лінії бойового зіткнення, часом втрачають свої телефони або зникають безвісти, а їхніми телефонами користуються шахраї, які, отримавши доступ до онлайн-банкінгу, беруть кредити", — зазначила Ольга Василевська-Смаглюк. 

Вона наголосила, що ще торік парламент, в рамках змін на ринку кредитування, ухвалив за основу законопроєкт про бюро кредитних історій. Коли документ підтримають у другому читанні, тоді шахраям стане значно важче втілювати свої схеми у сфері кредитування.

Як стало відомо раніше, в Україні може з’явитися заборона на стягнення кредитних заборгованостей з військовослужбовців. Відповідна норма міститься у законопроєкті №15050, у якому також пропонується зупинити вже відкриті судові проваджень через прострочені кредити. Також ми розповідали, що в Україні може з’явитися польський банк Gospodarstwa Krajowego. Установа надаватиме підтримку у вигляді позик, грантів, гарантій чи програм розвитку експорту.

Часті запитання

Як перевірити кредитну історію онлайн безкоштовно?

Перевірити власну кредитну історію онлайн безкоштовно українці можуть раз на рік, або якщо отримають відмову у кредиті. Зробити це можна, наприклад, у Telegram-боті Кредитна історія УБКІ. Тут також можна тримати на контролі кредитні історії рідних, якщо вони на це згодні. 

Ще  можна встановити на свій смартфон застосунок Кредитна історія та перевіряти свій кредитний рейтинг тут. І третій спосіб перевірити кредитну історію онлайн безкоштовно — на сайті Українського Бюро Кредитних історій.

Чому кредитний рейтинг важливий?

За кредитним рейтингом визначається платоспроможність потенційного позичальника. Його обчислюють на основі даних кредитної історії. Кредитний рейтинг важливий, адже чим вищі його показники, тим легше й на кращих умовах банк надасть вам позику. 

Верховна Рада Дія кредит під час війни оформлення кредитів Національний банк України
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
