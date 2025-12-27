Клієнти банків можуть повернути сплачені штрафи, пеню й відсотки за кредитами — що для цього треба

Банки повертають сплачені за кредити відсотки — хто отримує
Українські банки, серед яких ПУМБ та Укргазбанк, повертають своїм клієнтам сплачені за кредитами відсотки. Однак отримати гроші можуть не усі — така послуга надається чинним військовим, а також їхнім близьким, зокрема дружинам.
Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Які умови в ПУМБ
Банк перераховує військовим сплачені відсотки за період служби. Як повідомили у службі підтримки, це стосується лише діючих кредитних угод. Щоб скористатися цією можливістю, клієнту потрібно надати довідку, яка підтверджує, що він перебуває на службі в армії та з якого періоду.
"Фіксується запит, розглядаються документи, потім відбувається перерахунок відсотків з моменту початку служби або початку шлюбу, якщо документи надає дружина", — розповіли у службі підтримки ПУМБ.
Перераховану суму потім зараховують на кредит або на кредитну картку, для подальшого погашення займу.
Які умови в Укргазбанку
Для військовослужбовців ЗСУ в банку діє програма реструктуризації, за якою відсотки по кредиту чи кредитній картці, пеня штрафи та інші платежі не нараховуються. Узгодити умови клієнт може дистанційно, для цього потрібно:
- відкрити офіційний сайт Укргазбанку;
- клікнути на розділ "Приватним клієнтам";
- вибрати розділ "Кредити"
- натиснути на "Врегулювання простроченої заборгованості для захищених осіб"
- надати скановані копії документів, які будуть вказані у списку.
"Це реструктуризація за спеціальною програмою, за якою заборгованість все одно потрібно буде погасити, але відсотки, штрафи — їх можна буде реструктуризувати", — зазначили на "гарячій" лінії банку.
Реструктуризовано суму повернуть на кредитний рахунок військовослужбовця.
Раніше ми розповідали, що деяким клієнтам Ощадбанку треба перевірити термін дії своїх карт. Фінустанова планує анулювати частину з них у 2026 році. Також ми писали, що в ПриватБанку є кешбек-програма, яка поширюється на міжнародні перекази. Клієнти можуть отримати компенсації за фіноперації до 100 тис. грн.
Читайте Новини.LIVE!