Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Банки повертають сплачені за кредити відсотки — хто отримує

Банки повертають сплачені за кредити відсотки — хто отримує

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 19:35
Клієнти банків можуть повернути сплачені штрафи, пеню й відсотки за кредитами — що для цього треба
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Українські банки, серед яких ПУМБ та Укргазбанк, повертають своїм клієнтам сплачені за кредитами відсотки. Однак отримати гроші можуть не усі — така послуга надається чинним військовим, а також їхнім близьким, зокрема дружинам. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Реклама
Читайте також:

Які умови в ПУМБ

Банк перераховує військовим сплачені відсотки за період служби. Як повідомили у службі підтримки, це стосується лише діючих кредитних угод. Щоб скористатися цією можливістю, клієнту потрібно надати довідку, яка підтверджує, що він перебуває на службі в армії та з якого періоду. 

"Фіксується запит, розглядаються документи, потім відбувається перерахунок відсотків з моменту початку служби або початку шлюбу, якщо документи надає дружина", — розповіли у службі підтримки ПУМБ. 

Перераховану суму потім зараховують на кредит або на кредитну картку, для подальшого погашення займу. 

Які умови в Укргазбанку

Для військовослужбовців ЗСУ в банку діє програма реструктуризації, за якою відсотки по кредиту чи кредитній картці, пеня штрафи та інші платежі не нараховуються. Узгодити умови клієнт може дистанційно, для цього потрібно:

  • відкрити офіційний сайт Укргазбанку;
  • клікнути на розділ "Приватним клієнтам";
  • вибрати розділ "Кредити"
  • натиснути на "Врегулювання простроченої заборгованості для захищених осіб"
  • надати скановані копії документів, які будуть вказані у списку.

"Це реструктуризація за спеціальною програмою, за якою заборгованість все одно потрібно буде погасити, але відсотки, штрафи — їх можна буде реструктуризувати", — зазначили на "гарячій" лінії банку. 

Реструктуризовано суму повернуть на кредитний рахунок військовослужбовця. 

Раніше ми розповідали, що деяким клієнтам Ощадбанку треба перевірити термін дії своїх карт. Фінустанова планує анулювати частину з них у 2026 році. Також ми писали, що в ПриватБанку є кешбек-програма, яка поширюється на міжнародні перекази. Клієнти можуть отримати компенсації за фіноперації до 100 тис. грн. 

кредити гроші банки військові ПУМБ Укргазбанк
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації