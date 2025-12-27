Клієнти банків можуть повернути сплачені штрафи, пеню й відсотки за кредитами — що для цього треба

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Українські банки, серед яких ПУМБ та Укргазбанк, повертають своїм клієнтам сплачені за кредитами відсотки. Однак отримати гроші можуть не усі — така послуга надається чинним військовим, а також їхнім близьким, зокрема дружинам.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Які умови в ПУМБ

Банк перераховує військовим сплачені відсотки за період служби. Як повідомили у службі підтримки, це стосується лише діючих кредитних угод. Щоб скористатися цією можливістю, клієнту потрібно надати довідку, яка підтверджує, що він перебуває на службі в армії та з якого періоду.

"Фіксується запит, розглядаються документи, потім відбувається перерахунок відсотків з моменту початку служби або початку шлюбу, якщо документи надає дружина", — розповіли у службі підтримки ПУМБ.

Перераховану суму потім зараховують на кредит або на кредитну картку, для подальшого погашення займу.

Які умови в Укргазбанку

Для військовослужбовців ЗСУ в банку діє програма реструктуризації, за якою відсотки по кредиту чи кредитній картці, пеня штрафи та інші платежі не нараховуються. Узгодити умови клієнт може дистанційно, для цього потрібно:

відкрити офіційний сайт Укргазбанку;

клікнути на розділ "Приватним клієнтам";

вибрати розділ "Кредити"

натиснути на "Врегулювання простроченої заборгованості для захищених осіб"

надати скановані копії документів, які будуть вказані у списку.

"Це реструктуризація за спеціальною програмою, за якою заборгованість все одно потрібно буде погасити, але відсотки, штрафи — їх можна буде реструктуризувати", — зазначили на "гарячій" лінії банку.

Реструктуризовано суму повернуть на кредитний рахунок військовослужбовця.

