В Украине мошенникам "запретят" брать кредиты на граждан

Человек держит в руках купюры по 100, 200 и 500 гривен.

Одним из самых больших страхов человека является оформление кредита без его ведома. Все потому, что получить кредит в 2026 году — это довольно простой процесс, который оставляет различные лазейки для мошенников. А учитывая глобальную цифровизацию многих процессов жизни украинцев — это вполне реально.

Однако, как сообщается на сайте Верховной Рады, в Украине может появиться механизм самозапрета на получение кредитов, передает Новини.LIVE.

По словам представительницы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольги Василевской-Смаглюк предполагается, что блокировать оформление кредитов украинцы будут самостоятельно, выбрав один из двух способов:

в приложении Дія;

подав заявление в ЦПАУ.

Эта информация в дальнейшем отобразится в специальном реестре. Планируется, что его будет администрировать Национальный банк Украины (НБУ).

"Это поможет бороться с мошенниками, которые сегодня берут кредиты, а платить приходится тому, на кого был оформлен заем. Так мы защищаем и наших военнослужащих и членов их семей, которые становятся жертвами мошенников. Наши воины, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения, порой теряют свои телефоны или исчезают без вести, а их телефонами пользуются мошенники, которые, получив доступ к онлайн-банкингу, берут кредиты", — отметила Ольга Василевская-Смаглюк.

Она отметила, что еще в прошлом году парламент, в рамках изменений на рынке кредитования, принял за основу законопроект о бюро кредитных историй. Когда документ поддержат во втором чтении, тогда мошенникам станет значительно труднее воплощать свои схемы в сфере кредитования.

Как стало известно ранее, в Украине может появиться запрет на взыскание кредитных задолженностей с военнослужащих. Соответствующая норма содержится в законопроекте №15050, в котором также предлагается остановить уже открытые судебные производства из-за просроченных кредитов. Также мы рассказывали, что в Украине может появиться польский банк Gospodarstwa Krajowego. Учреждение будет оказывать поддержку в виде займов, грантов, гарантий или программ развития экспорта.

Частые вопросы

Как проверить кредитную историю онлайн бесплатно?

Проверить собственную кредитную историю онлайн бесплатно украинцы могут раз в год, или если получат отказ в кредите. Сделать это можно, например, в Telegram-боте Кредитная история УБКИ. Здесь также можно держать на контроле кредитные истории родных, если они на это согласны.

Еще можно установить на свой смартфон приложение Кредитная история и проверять свой кредитный рейтинг здесь. И третий способ проверить кредитную историю онлайн бесплатно — на сайте Украинского Бюро Кредитных историй.

Почему кредитный рейтинг важен?

По кредитному рейтингу определяется платежеспособность потенциального заемщика. Его вычисляют на основе данных кредитной истории. Кредитный рейтинг важен, ведь чем выше его показатели, тем легче и на лучших условиях банк предоставит вам займ.