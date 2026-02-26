В Україні з’явиться новий банк — чим викликане рішення Ради

В Україні запрацює польський банк. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Верховна Рада ратифікувала угоду з Польщею про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні. Фінансова установа надаватиме підтримку у вигляді позик, грантів, гарантій чи програм розвитку експорту.

Про це повідомляється на офіційному вебпорталі парламенту України, передають Новини.LIVE.

Для чого в Україні відкривають польський банк

У четвер, 26 лютого, Верховна Рада ухвалила закон №0363 "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні".

У парламенті зазначають, що реалізація Угоди сприятиме пришвидшенню відновлення України, розвитку фінансового та інвестиційного співробітництва з Польщею, а також залученню додаткових ресурсів для реалізації проєктів економічного розвитку.

Які послуги надаватиме Bank Gospodarstwa Krajowego

В Мінекономіки пояснили, що BGK отримає статус, подібний до того, яким користуються інші інституції та банки розвитку, які здійснюють діяльність в Україні. Фінансова установа надаватиме державним і приватним організаціям підтримку у вигляді позик, грантів, гарантій чи програм розвитку експорту.

Для виконання своїх функцій BGK може:

створювати представництва в Україні;

наймати персонал з українським, польським чи іншим громадянством;

проводити переговори, укладати контракти, надавати й отримувати гарантії, здійснювати будь-яку іншу діяльність, необхідну для реалізації проєктів, визначених в Угоді.

Як наголосили у парламенті, відкриття польського банку не потребує додаткових витрат з бюджету України.

