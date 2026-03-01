Відео
Головна Фінанси Кредити військових — в Україні готують нові правила для банків

Кредити військових — в Україні готують нові правила для банків

Дата публікації: 1 березня 2026 09:55
Банкам можуть заборонити стягувати кредитні борги з військових — кого торкнеться
Кредити військовослужбовців. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні планують заборонити банкам і фінансовим установам вимагати від військовослужбовців погашення кредитної заборгованості. Мораторій діятиме під час воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення.

Про це повідомила Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

Що передбачає нова ініціатива

Автори законопроєкту №15050, зареєстрованого на сайті парламенту, пропонують запровадити мораторій для кредиторів на здійснення будь-яких дій, спрямовані на примусове стягнення простроченої заборгованості.

Зокрема банкам хочуть заборонити:

  • звертатися до суду з позовами про стягнення боргу;
  • подавати заяви про відкриття виконавчих проваджень;
  • вчиняти виконавчі написи нотаріусів;
  • здійснювати будь-яку взаємодію, спрямовану на примусове стягнення заборгованості (телефонні дзвінки, повідомлення, особисті зустрічі тощо);
  • звертати стягнення на доходи боржника, за винятком окремих випадків, пов’язаних з аліментами чи відшкодуванням шкоди;
  • звертати стягнення на майно, яке є предметом застави або іпотеки;
  • відступати права вимоги третім особам, включно з факторинговими та колекторськими компаніями.

Документ також передбачає зупинення вже відкритих судових проваджень на період дії мораторію.

З кого заборонять стягувати кредитні борги

Законопроєкт передбачає, що від "кредитного тиску" на період дії мораторію, будуть звільнені:

  • військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення;
  • військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення з військової служби, пов’язаного з її проходженням;
  • члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;
  • особи, які перебувають у полоні, з якими втрачено зв’язок, та зниклі безвісти.

Через шість місяців після завершення або скасування воєнного стану боржники та кредитори, на вимогу однієї зі сторін, мають переглянути умови виплати боргів. Заборгованість, яка накопичилася за цей період, повинна бути реструктуризована на пільгових умовах — за правилами, які встановить уряд за пропозицією Національного банку України.

Раніше ми розповідали, що учасники бойових дій можуть отримати суттєві пільги на комунальні послуги та квартплату. Але ці соціальні гарантії не надаються автоматично.

Також дізнавайтеся, що зміниться для родин загиблих захисників. Рада оновила механізм нарахування грошової допомоги

кредити банки борги пільги військовослужбовці
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
