Обман із соціальними виплатами — у МВС розповіли, як вберегти гроші від шахраїв

В Україні аферисти продовжують обманювати громадян щодо соціальних виплат. Наприклад, вони досі обіцяють грошову допомогу у 6 500 гривень за програмою "Тепла зима", хоча офіційно остання заявка була прийнята у грудні 2025 року.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ (МВС), передає Новини.LIVE.

Аферисти і соцвиплати

Як зазначили у відомстві, зловмисники намагаються обманути українців з однією метою — що отримати доступу до їхніх банківських рахунків та викрасти гроші. Як і раніше, шахраї діють за випробуваною схемою:

створюють фейкові повідомлення про "державну" або "міжнародну" допомогу;

розсилають посилання на фішингові сайти, які дуже схожі на офіційні ресурси, тож в інформацію легко повірити;

просять ввести персональні дані або реквізити банківських карток.

Як уникнути проблем з шахраями

У МВС радять українцям не втрачати пильність і не довіряти усім без винятку повідомленням, які надходять на телефони. Також не треба:

відкривати підозрілі посилання з повідомлень у месенджерах, соцмережах або SMS;

вводити персональні дані та платіжну інформацію на невідомих сайтах.

Дізнаватися про соцвиплати варто лише на офіційних ресурсах державних органів з доменом gov.ua.

"Якщо ви все ж таки перейшли за посиланням, зверніться до поліції – до найближчого відділку, за телефоном 112 або залиште заявку на сайті кіберполіції", — наголосили у Міністерстві внутрішніх справ.

