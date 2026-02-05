Відео
Головна Фінанси Українців знову обманюють з соцвиплатами — як працюють шахраї

Українців знову обманюють з соцвиплатами — як працюють шахраї

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 20:13
Обман із соціальними виплатами — у МВС розповіли, як вберегти гроші від шахраїв
Банківська картка і гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні аферисти продовжують обманювати громадян щодо соціальних виплат. Наприклад, вони досі обіцяють грошову допомогу у 6 500 гривень за програмою "Тепла зима", хоча офіційно остання заявка була прийнята у грудні 2025 року.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ (МВС), передає Новини.LIVE

Аферисти і соцвиплати

Як зазначили у відомстві, зловмисники намагаються обманути українців з однією метою — що отримати доступу до їхніх банківських рахунків та викрасти гроші. Як і раніше, шахраї діють за випробуваною схемою:

  • створюють фейкові повідомлення про "державну" або "міжнародну" допомогу; 
  • розсилають посилання на фішингові сайти, які дуже схожі на офіційні ресурси, тож в інформацію легко повірити;
  • просять ввести персональні дані або реквізити банківських карток.

Як уникнути проблем з шахраями

У МВС радять українцям не втрачати пильність і не довіряти усім без винятку повідомленням, які надходять на телефони. Також не треба:

  • відкривати підозрілі посилання з повідомлень у месенджерах, соцмережах або SMS;
  • вводити персональні дані та платіжну інформацію на невідомих сайтах.

Дізнаватися про соцвиплати варто лише на офіційних ресурсах державних органів з доменом gov.ua.

"Якщо ви все ж таки перейшли за посиланням, зверніться до поліції – до найближчого відділку, за телефоном 112 або залиште заявку на сайті кіберполіції", — наголосили у Міністерстві внутрішніх справ. 

Раніше ми розповідали, які проблеми можуть спіткати українців під час купівлі валюти на чорному ринку. Тут можна знайти вигідніший курс, однак ніхто не гарантує, що обмін буде безпечним. Також писали, яку готівку не треба брати з собою в Польщу. Попри те, що країна є членом ЄС, влада не визнає євро національною валютою.

виплати афера шахрайство соцвиплати грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
