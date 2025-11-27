Грошова допомога 10 800 грн від ООН — хто може отримати та як подати заявку

Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Під час повномасштабної війни багато міжнародних організацій надають підтримку Україні у вигляді фінансових виплат, продовольчої, психологічної та інших видів допомоги. Зокрема, УВКБ ООН надає грошову допомогу найбільш уразливим сім’ям, які опинилися у непростих обставинах.

Про те, як отримати грошову допомогу від УВКБ ООН, розповіли фахівці БФ "Право на захист".

Реклама

Читайте також:

Яка сума допомоги від ООН у 2025 році

Розмір виплати базується на сумі мінімального споживчого кошика, становить 3 600 грн на особу та покриває тримісячний період. Тобто загальна сума на кожного члена родини становить 10 800 грн.

Хто може претендувати на виплату від ООН

Подавати заявки можуть три категорії громадян:

Внутрішньо переміщені особи, які змінили місце проживання в межах України протягом останніх шести місяців, ще не були учасниками програми грошової підтримки УВКБ ООН та не отримували виплат від інших гуманітарних організацій упродовж трьох останніх місяців. Люди, які через війну були змушені виїхати за кордон, але повернулися до України після 24 лютого 2022 року. Головна умова — вони раніше не отримували фінансової підтримки від УВКБ ООН у статусі тих, хто повернувся, і не отримували допомоги від інших організацій протягом трьох попередніх місяців. Люди, які внаслідок бойових дій були змушені переїхати в межах країни, а згодом від 24 лютого 2022 року повернулися до свого постійного місця проживання. Вони також повинні відповідати вимогам щодо відсутності попередніх виплат від УВКБ ООН і інших організацій за останні три місяці.

При цьому особа, яка подає заявку, має відповідати одному з критеріїв вразливості. Тож це може бути родина, яка має дохід, менший за 6 318 грн на особу, та:

яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання).

Особи, які отримували грошову допомогу від інших міжнародних організацій як ВПО (і з моменту отримання пройшло понад три місяці) і після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до свого постійного місця проживання в межах України чи з-за кордону, також можуть подати заявку, якщо мають вразливість.

Як подати заявку на грошову допомогу від ООН

Для цього потрібно звернутися до пункту збору даних, яки працюють у Києві, Чернігові, Сумах, Полтаві, Кременчуці, Кропивницькому, Миколаєві, Одесі, Харкові, Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі. До заяви додаються:

документ, що посвідчує особу;

податковий номер;

свідоцтва про народження дітей (за наявності);

міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) головного заявника;

будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо);

особистий номер телефону.

При поданні заяви мають бути присутні всі члени родини. Для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів (за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я).

Раніше ми розповідали, що Укрпошта розпочала виплату коштів в рамках урядової програми фінансової допомоги "Зимова підтримка". Відсьогодні допомогу можна отримати у відділеннях пошти у містах.

Також дізнавайтеся, хто може отримати 20 000 грн на оплату комуналки.