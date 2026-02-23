Червоний Хрест попередив про нову шахрайську схему — як працюють аферисти

Людина з телефоном і гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Unsplash

В Україні шахраї поширюють інформацію про фейкові виплати від Червоного Хреста та збирають персональні дані від людей, які вірять у поширені повідомлення. Щоб не потрапити на гачок, не переходьте за підозрілими посиланнями й не реєструйтеь на сторонніх сайтах.

Про це повідмоляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Українського Червоного Хреста у Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про фейкові виплати від Червоного Хреста

У повідомленнях, що поширюються серед користувачів в інтернеті, йдеться про нібито про виплату фінансової допомоги у 6 800 гривень "кожному, хто перейде за посиланням та пройде реєстрацію". Громадян попереджають, що надіслати персональні дані та реквізити банківських рахунків потрібно до 25 лютого 2026 року.

Втім в організації запевняють, що усю цю інформацію надсилають шахраї.

Червоний Хрест оприлюднив фейкові листи від шахраїв про нібито виплату фіндопомогу у 6 800 гривень. Фото: Український Червоний Хрест/Telegram

"Метою таких повідомлень є обман користувачів та незаконне отримання їхніх персональних даних і коштів", — йдеться у повідомленні.

У Червоному Хресті просять українців довіряти лише офіційним джерелам інформації. Наприклад, про початок усіх офіційних програм з фіндопомоги повідомляється на сайті на сайті redcross.org.ua та на офіційних сторінках у соціальних мережах організації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, шахраї віднедавна видають себе за представників Vodafone та пишуть клієнтам мобільного оператора про необхідність замінити SIM-картку, оскільки термін дії номера завершився.

В компанії вже попередили абонентів, що ця інформація є брехнею, адже Vodafone ніколи не просить замінити SIM-карту через месенджери. Українців також попросили із сумнівом ставитися до всіх повідомлень, отриманих не через офіційні канали.

Раніше стало відомо, що деякі ВПО отримають від 5 000 до 15 000 гривень фінансової допомоги. У 2026 році на таку допомогу можуть розраховувати, зокрема, переселенці з реєстрацією у Соледарській міській територіальній громаді Бахмутського району Донецької області. Також ми розповідали, що UNHCR виплатить гроші українцям у Сумській області. Реєстрація на отримання допомоги розпочалася з 23 лютого.