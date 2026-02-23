Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Червоний Хрест попередив про шахраїв — яку пастку готували аферисти

Червоний Хрест попередив про шахраїв — яку пастку готували аферисти

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 18:43
Червоний Хрест попередив про нову шахрайську схему — як працюють аферисти
Людина з телефоном і гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Unsplash

В Україні шахраї поширюють інформацію про фейкові виплати від Червоного Хреста та збирають персональні дані від людей, які вірять у поширені повідомлення. Щоб не потрапити на гачок, не переходьте за підозрілими посиланнями й не реєструйтеь на сторонніх сайтах. 

Про це повідмоляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Українського Червоного Хреста у Telegram-каналі. 

Реклама
Читайте також:

Детальніше про фейкові виплати від Червоного Хреста

У повідомленнях, що поширюються серед користувачів в інтернеті, йдеться про нібито про виплату фінансової допомоги у 6 800 гривень "кожному, хто перейде за посиланням та пройде реєстрацію". Громадян попереджають, що надіслати персональні дані та реквізити банківських рахунків потрібно до 25 лютого 2026 року. 
Втім в організації запевняють, що усю цю інформацію надсилають шахраї.

null
Червоний Хрест оприлюднив фейкові листи від шахраїв про нібито виплату фіндопомогу у 6 800 гривень. Фото: Український Червоний Хрест/Telegram

"Метою таких повідомлень є обман користувачів та незаконне отримання їхніх персональних даних і коштів", — йдеться у повідомленні. 

У Червоному Хресті просять українців довіряти лише офіційним джерелам інформації. Наприклад, про початок усіх офіційних програм з фіндопомоги повідомляється на сайті на сайті redcross.org.ua та на офіційних сторінках у соціальних мережах організації. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, шахраї віднедавна видають себе за представників Vodafone та пишуть клієнтам мобільного оператора про необхідність замінити SIM-картку, оскільки термін дії номера завершився. 

В компанії вже попередили абонентів, що ця інформація є брехнею, адже Vodafone ніколи не просить замінити SIM-карту через месенджери. Українців також попросили із сумнівом ставитися до всіх повідомлень, отриманих не через офіційні канали.

Раніше стало відомо, що деякі ВПО отримають від 5 000 до 15 000 гривень фінансової допомоги. У 2026 році на таку допомогу можуть розраховувати, зокрема, переселенці  з реєстрацією у Соледарській міській територіальній громаді Бахмутського району Донецької області. Також ми розповідали, що UNHCR виплатить гроші українцям у Сумській області. Реєстрація на отримання допомоги розпочалася з 23 лютого. 

виплати фінансова допомога шахрайство Червоний Хрест шахраї
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації