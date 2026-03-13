Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси У Слузі народу попередили про ймовірність зупинки виплат

У Слузі народу попередили про ймовірність зупинки виплат

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 19:35
Мотовиловець попередив про можливу зупинку виплат в Україні
Андрій Мотовиловець. Фото: parlament.ua

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець попередив про ймовірність зупинки виплат в Україні. Водночас на армію гроші будуть.

Про це Андрій Мотовиловець сказав в інтервʼю Forbes, передає Новини.LIVE.

Реклама
Зупинка виплат в Україні

"Армія пріоритетна, на неї гроші будуть. Усі інші видатки — від доріг до соціальних виплат можуть бути зупинені", — зазначив Мотовиловець.

За його словами, наразі бюджет виконується. Однак нардеп каже, що "зламаний парламент" має вплив на уряд та наділ матиме вплив на виконання бюджету. 

Депутатами "керує" страх — що відбувається

Нещодавно нардепи не ухвалили закон про оподаткування цифрових платформ. Він є однією з умов отримання фінансів за програмою МВФ. 

Мотовиловець стверджує, що фракція "Слуга народу" втратила ядро через підозри НАБУ та САП пʼятьом депутатам у справі про голосування "за вказівкою" в обмін на хабар. Крім того, на допит викликали декількох глав парламентських комітетів та інших.

"Очевидно після цього знайти достатню кількість голосів в парламенті навіть під важливі закони — неможливо. Ми отримали ідеальний шторм у фракції "Слуга Народу", — стверджує Мотовиловець. 

За його словами, на допитах запитували про голосування. 

Нардеп зазначив, що були розмови з міністром фінансів. Наразі немає розуміння, як без фінансування за Ukraine Facility та МВФ виконати дохідну частину бюджету. 

Депутати готові скласти мандат

Мотовиловець заявив, що близько 40 депутатів готові скласти мандат.

"Просто їм пояснюю, що, друзі, дивіться, ви дали присягу. Ви можете подавати заяву, але ніхто не проголосує. Рада повинна працювати", — додав він.

Що передувало

Наприкінці грудня минулого року НАБУ і САП викрили злочинну схему, до якої причетні нардепи. Вони отримували хабар за голосування у Раді.

За інформацією слідства, що учасники групи діяли за заздалегідь розподіленими ролями. Нардепам оголосили підозри.

А нардеп Юрій Камельчук зазначив, що звинувачення у корупції серед парламентарів завдають серйозної шкоди репутації України за кордоном.

Згодом ВАКС обрав запобіжні заходи нардепам у вигляді застави. Крім того, на них покладено процесуальні обовʼязки.

НАБУ виплати Слуга народу Україна нардепи підозра
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації