Мотовиловець попередив про можливу зупинку виплат в Україні

Андрій Мотовиловець. Фото: parlament.ua

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець попередив про ймовірність зупинки виплат в Україні. Водночас на армію гроші будуть.

Про це Андрій Мотовиловець сказав в інтервʼю Forbes, передає Новини.LIVE.

Зупинка виплат в Україні

"Армія пріоритетна, на неї гроші будуть. Усі інші видатки — від доріг до соціальних виплат можуть бути зупинені", — зазначив Мотовиловець.

За його словами, наразі бюджет виконується. Однак нардеп каже, що "зламаний парламент" має вплив на уряд та наділ матиме вплив на виконання бюджету.

Депутатами "керує" страх — що відбувається

Нещодавно нардепи не ухвалили закон про оподаткування цифрових платформ. Він є однією з умов отримання фінансів за програмою МВФ.

Мотовиловець стверджує, що фракція "Слуга народу" втратила ядро через підозри НАБУ та САП пʼятьом депутатам у справі про голосування "за вказівкою" в обмін на хабар. Крім того, на допит викликали декількох глав парламентських комітетів та інших.

"Очевидно після цього знайти достатню кількість голосів в парламенті навіть під важливі закони — неможливо. Ми отримали ідеальний шторм у фракції "Слуга Народу", — стверджує Мотовиловець.

За його словами, на допитах запитували про голосування.

Нардеп зазначив, що були розмови з міністром фінансів. Наразі немає розуміння, як без фінансування за Ukraine Facility та МВФ виконати дохідну частину бюджету.

Депутати готові скласти мандат

Мотовиловець заявив, що близько 40 депутатів готові скласти мандат.

"Просто їм пояснюю, що, друзі, дивіться, ви дали присягу. Ви можете подавати заяву, але ніхто не проголосує. Рада повинна працювати", — додав він.

Що передувало

Наприкінці грудня минулого року НАБУ і САП викрили злочинну схему, до якої причетні нардепи. Вони отримували хабар за голосування у Раді.

За інформацією слідства, що учасники групи діяли за заздалегідь розподіленими ролями. Нардепам оголосили підозри.

А нардеп Юрій Камельчук зазначив, що звинувачення у корупції серед парламентарів завдають серйозної шкоди репутації України за кордоном.

Згодом ВАКС обрав запобіжні заходи нардепам у вигляді застави. Крім того, на них покладено процесуальні обовʼязки.