Виплати до 15 тис. грн — де переселенцям можна оформити грошову допомогу

Грошова допомога для ВПО — кому виплатять від 5 000 до 15 000 грн
Жителі однієї з територіальних громад мають можливість отримати матеріальну допомогу, що надається один раз на рік для окремих вразливих категорій громадян з числа переселенців. Виплати варіюються від 5 тис. до 15 тис. грн.
Хто може долучитися до програми підтримки
Хто і де може оформити допомогу до 15 тис. грн
Громадяни, які є переселенцями з реєстрацією у Соледарській міській територіальній громаді Бахмутського району Донецької області, можуть подати заявки на отримання грошової допомоги. Йдеться виключно про окремі вразливі категорії громадян.
Згідно з умовами, допомогу можна оформити один раз на рік:
- Родинам з дітьми до 18 років — у розмірі 5 тис. грн;
- Сім’ям з дітьми з інвалідністю та багатодітним — у розмірі 10 тис. грн;
- Дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування — у розмірі 5 тис. грн на дитину;
- Особам 65+ та особам з інвалідністю І–ІІ групи — у розмірі від 5 до 15 тис. грн;
- Особам, які здійснили поховання, — у розмірі 10 тис. грн;
- Особам із домогосподарств з пічним опаленням — у розмірі 10 тис. грн.
Як українцям отримати виплати та список документів
Зокрема, переселенцям з Соледарської громади можна звернутися за виплатами особисто до Центрів підтримки у будні з 10:00 — 15:00 за адресами:
- м. Київ, вул. Бориславська, 72/3, тел. 0954630657/0953443583;
- м. Дніпро проспект Героїв, 30-Д, тел. 0500654004/0955639290;
- м. Черкаси, вул. Добровольського, 20, за попереднім записом по тел. 0509809814.
Серед обов'язкових документів (для всіх категорій):
- заява на призначення виплат;
- паспорт заявника (копія);
- витяг з реєстру тергромади;
- ідентифікаційний код (копія);
- пенсійне посвідчення/посвідчення отримувача державної соцдопомоги (копія);
- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (копія);
- довідка за реквізитами форми IBAN (копія).
- інші документи за потреби.
Інша допомога для вразливих груп громадян
Українцям наприкінці зими грошову допомогу надасть Норвегія. Підтримкою зможуть скористатися лише ті домогосподарства, які дійсно потребують допомоги.
Норвезька рада у справах біженців назвала пріоритетні категорії громадян для виплат. Йдеться про:
- українців, які не виїздили з районів, де відбуваються бойові дії;
- родин, які залишили домівки в небезпечних регіонах;
- громадян, які повернулися додому на деокуповані території.
Попередньо подавати заявки можна до 25 лютого поточного року (до 12:00) на сайті організації.
Раніше ми писали, що жителі одного з регіонів можуть оформити фіндопомогу за проєктом від БФ "Право на захист". Виплати стали можливі за фінансової підтримки уряду США.
Ще повідомлялося, що UNHCR надасть фінансову допомогу для жителів Сумщини у лютому. Кошти зможуть отримати вразливі категорії людей, зокрема пенсіонери.
