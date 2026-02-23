Виплати до 15 тис. грн — де переселенцям можна оформити грошову допомогу

Гроші та переселенці. Фото: Vladimir Prycek, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Жителі однієї з територіальних громад мають можливість отримати матеріальну допомогу, що надається один раз на рік для окремих вразливих категорій громадян з числа переселенців. Виплати варіюються від 5 тис. до 15 тис. грн.

Про те, хто може долучитися до програми підтримки, інформують Новини.LIVE.

Хто і де може оформити допомогу до 15 тис. грн

Громадяни, які є переселенцями з реєстрацією у Соледарській міській територіальній громаді Бахмутського району Донецької області, можуть подати заявки на отримання грошової допомоги. Йдеться виключно про окремі вразливі категорії громадян.

Згідно з умовами, допомогу можна оформити один раз на рік:

Родинам з дітьми до 18 років — у розмірі 5 тис. грн; Сім’ям з дітьми з інвалідністю та багатодітним — у розмірі 10 тис. грн; Дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування — у розмірі 5 тис. грн на дитину; Особам 65+ та особам з інвалідністю І–ІІ групи — у розмірі від 5 до 15 тис. грн; Особам, які здійснили поховання, — у розмірі 10 тис. грн; Особам із домогосподарств з пічним опаленням — у розмірі 10 тис. грн.

Як українцям отримати виплати та список документів

Зокрема, переселенцям з Соледарської громади можна звернутися за виплатами особисто до Центрів підтримки у будні з 10:00 — 15:00 за адресами:

м. Київ, вул. Бориславська, 72/3, тел. 0954630657/0953443583;

м. Дніпро проспект Героїв, 30-Д, тел. 0500654004/0955639290;

м. Черкаси, вул. Добровольського, 20, за попереднім записом по тел. 0509809814.

Серед обов'язкових документів (для всіх категорій):

заява на призначення виплат;

паспорт заявника (копія);

витяг з реєстру тергромади;

ідентифікаційний код (копія);

пенсійне посвідчення/посвідчення отримувача державної соцдопомоги (копія);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (копія);

довідка за реквізитами форми IBAN (копія).

інші документи за потреби.

Інша допомога для вразливих груп громадян

Українцям наприкінці зими грошову допомогу надасть Норвегія. Підтримкою зможуть скористатися лише ті домогосподарства, які дійсно потребують допомоги.

Норвезька рада у справах біженців назвала пріоритетні категорії громадян для виплат. Йдеться про:

українців, які не виїздили з районів, де відбуваються бойові дії;

родин, які залишили домівки в небезпечних регіонах;

громадян, які повернулися додому на деокуповані території.

Попередньо подавати заявки можна до 25 лютого поточного року (до 12:00) на сайті організації.

Раніше ми писали, що жителі одного з регіонів можуть оформити фіндопомогу за проєктом від БФ "Право на захист". Виплати стали можливі за фінансової підтримки уряду США.

Ще повідомлялося, що UNHCR надасть фінансову допомогу для жителів Сумщини у лютому. Кошти зможуть отримати вразливі категорії людей, зокрема пенсіонери.