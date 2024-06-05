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В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує зерно у червні

5 червня 2024 06:30
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 5 червня 2024 року
Збирання урожаю. Фото: aleksandarlittlewolf/Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Внаслідок вторгнення Росії в Україну обсяг експорту зерна знизився. Окупанти обстрілюють морські порти та руйнують інфраструктуру. Створення нового морського коридору без участі РФ значно сприяло відновленню експорту зернових з України. Проте є й погані новини: у вівторок, 4 червня, польські фермери відновили блокаду українського кордону, протестуючи проти ввезення зернових культур до своєї країни.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 5 червня 2024 року.

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Станом на 5 червня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 7 202 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 5 червня 2024 року
Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 5 чеврня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу зросла на 1,6%. Проте за останні дні вартість цієї зернової культури почала падати. Так, у вівторок, 28 травня, середня вартість тонни кукурудзи становила 7 202 грн. У суботу, 1 червня, ціна на кукурудзу в Україні зросла до свого тижневого максимум у 7 334 грн. Така вартість цієї зернової культури протрималась до вівторка, 4 червня. В цей день вона впала до 7 323 грн за тонну. Така ціна кукурудзи зафіксована і сьогодні.

Ціни на зернові в Україні станом на 5 червня 2024 року
Тижнева динаміка зміни ціна на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

За словами економіста Андрія Новака, український аграрний сектор зазнав значних збитків внаслідок російського вторгнення. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі фінансові втрати, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжку зерна російськими силами.

"У нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на ячмінь та сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшника та пшениці.

Також ми писали, що в Україні стрімко зростає рівень зарплати. Державна служба статистики повідомила про суттєве зростання середньої заробітної плати в Україні.

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сільське господарство
зерно

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