Ціни на зернові в Україні станом на 4 червня 2024 року

Комбайн у полі. Фото: Th G/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вторгнення Росії спричинило значне скорочення експорту зерна з України. Це сталося через руйнування сільськогосподарських угідь та техніки, а також логістичних проблем, викликаних обстрілами українських портів. Однак, за дев'ять місяців роботи нового зернового коридору з українських портів Чорного моря було відправлено вже 50 мільйонів тонн вантажів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 4 червня 2024 року.

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Станом на 4 червня середня ціна соняшнику в Україні становить 18 255 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 4 червня 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів зросла на 7%. Так у понеділок, 27 травня, ціна соняшнику становила 17 058 грн за тонну. Вже у вівторок, 28 травня, вона впала до свого тижневого мінімуму у 16 736 грн. На цій позначці вартість соняшнику протрималась до 31 травня. В цей день ціна тони соняшнику зросла до 17 339 грн. У суботу, 1 червня, вартість соняшнику сягнула свого тижневого максимуму — 18 255 грн. Така середня ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

За словами економіста Андрія Новака, блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів загалом не сильно впливає на обсяг експорту зернових. Він зазначив, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції доставляється сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з погляду відношень із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на ячмінь та сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та пшениці.

Також ми писали, що у червні 2024 року на українських ринках почала дешевшати полуниця. Зараз кілограм солодкої ягоди коштує на 26 гривень дешевше.