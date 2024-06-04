Зарплати у 2024 році — українці почали більше заробляти

В Україні стрімко зростає зарплата — оновлені дані
Державна служба статистики повідомляє про суттєве зростання середньої заробітної плати в Україні. Йдеться про перші три місяці поточного року проти аналогічного періоду 2023 року.
Про це інформує пресцентр статистичного відомства.
Як змінився рівень середньої зарплати
Згідно з даними Держстатистики, за вказаний період рівень середньої зарплати українців підвищився на 22,5%. Так, у першому кварталі 2024 року у середньому зарплата в економічних секторах країни дорівнювала 18,9 тис. грн — 122,5%.
Найкращу ситуацію щодо динаміки зростання зарплат фіксують у наступних секторах:
- сфера інформації та телекомунікацій — 49,47 тис. гривень (на 35,6% вище);
- сфера фінансів, страхової діяльності — 39,12 тис. гривень (на 18,2% більше);
- сфера авіатранспорту — 34,69 тис. гривень (на 30% вище).
Найгірша ситуація щодо зарплат у таких галузях:
- сфера функціонування бібліотек, архівів, музеїв, закладів культури — 11,06 тис. грн (на 15% вище)
- сфера креативу, мистецтва та розваг — 11,53 тис. грн (на 13,6% більше);
- сфера освіти — 12,64 тис. грн (на 14,4% вище).
Що ще варто знати
Нагадаємо, в ПрАТ "НЕК "Укренерго" озвучили доходи працівників. У середньому заробітна плата одного члена правління становить 2 млн гривень.
Також ми писали, що в Нацбанку вважають, що під час етапу відбудови країни ситуація на ринку праці поліпшиться. Очікується поступове зниження безробіття та підвищення заробітних плат.
Читайте Новини.LIVE!