Зарплати у 2024 році — українці почали більше заробляти

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна служба статистики повідомляє про суттєве зростання середньої заробітної плати в Україні. Йдеться про перші три місяці поточного року проти аналогічного періоду 2023 року.

Про це інформує пресцентр статистичного відомства.

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Як змінився рівень середньої зарплати

Згідно з даними Держстатистики, за вказаний період рівень середньої зарплати українців підвищився на 22,5%. Так, у першому кварталі 2024 року у середньому зарплата в економічних секторах країни дорівнювала 18,9 тис. грн — 122,5%.

Найкращу ситуацію щодо динаміки зростання зарплат фіксують у наступних секторах:

сфера інформації та телекомунікацій — 49,47 тис. гривень (на 35,6% вище);

сфера фінансів, страхової діяльності — 39,12 тис. гривень (на 18,2% більше);

сфера авіатранспорту — 34,69 тис. гривень (на 30% вище).

Найгірша ситуація щодо зарплат у таких галузях:

сфера функціонування бібліотек, архівів, музеїв, закладів культури — 11,06 тис. грн (на 15% вище)

сфера креативу, мистецтва та розваг — 11,53 тис. грн (на 13,6% більше);

сфера освіти — 12,64 тис. грн (на 14,4% вище).

Сфери економіки та зарплати. Джерело: Держстат

Що ще варто знати

Нагадаємо, в ПрАТ "НЕК "Укренерго" озвучили доходи працівників. У середньому заробітна плата одного члена правління становить 2 млн гривень.

Також ми писали, що в Нацбанку вважають, що під час етапу відбудови країни ситуація на ринку праці поліпшиться. Очікується поступове зниження безробіття та підвищення заробітних плат.