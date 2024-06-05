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В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит зерно в июне

5 июня 2024 06:30
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 5 июня 2024 года
Уборка урожая. Фото: aleksandarlittlewolf/Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В результате вторжения России в Украину объем экспорта зерна снизился. Оккупанты обстреливают морские порты и разрушают инфраструктуру. Создание нового морского коридора без роли РФ существенно способствовало возобновлению экспорта зерновых из Украины. Однако есть и плохие новости: во вторник, 4 июня, польские фермеры возобновили блокаду украинской границы, протестуя против ввоза зерновых культур в свою страну.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 5 июня 2024 года.

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По состоянию на 5 июня средняя цена на кукурузу в Украине составляет 7 202 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине на 5 июня 2024 года
Средняя цена на кукурузу в Украине на 5 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу выросла на 1,6%. Однако в последние дни стоимость этой зерновой культуры начала падать. Так, во вторник, 28 мая, средняя стоимость тонны кукурузы составляла 7 202 грн. В субботу, 1 июня, цена на кукурузу в Украине выросла до своего недельного максимума в 7 334 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры продержалась до вторника, 4 июня. В этот день она упала до 7 323 грн за тонну. Такая цена кукурузы зафиксирована и сегодня.

Цены на зерновые в Украине на 5 июня 2024 года
Недельная динамика изменения цена на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор понес значительные убытки в результате российского вторжения. Эти потери включают обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые финансовые потери, блокировку портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражу зерна российскими силами.

"У нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на ячмень и сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и пшеницы.

Также мы писали, что в Украине стремительно растет уровень зарплаты. Государственная служба статистики сообщила о существенном росте средней заработной платы в Украине.

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