Ціни на зернові в Україні станом на 1 червня 2024 року — скільки коштує ячмінь

Комбайни у полі. Фото: Reuters

На початку червня ціни на ячмінь залишаються стабільними, що зумовлено збалансованою пропозицією на ринку та відсутністю значних зовнішніх чинників. Фахівці зазначають, що нинішня ситуація на ринку зерна сприяє прогнозованості цін для аграріїв і покупців.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 1 червня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 1 червня середня ціна на ячмінь в Україні становить 5 773 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 1 червня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу в Україні за останній тиждень змінилася. Так, з суботи, 25 травня, до понеділка, 27 травня, вартість кукурудзи становила 5 673 грн за тонну, а у вівторок, 28 травня, зросла до 5 679 грн за тонну. У середу, 29 травня, тонна кукурудзи коштувала 5 842 грн, а у четвер, 30 травня, — 5 844 грн. Проте, у п'ятницю, 31 травня, вартість кукурудзи знизилась до 5 773 грн за тонну. Така ціна на ячмінь тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

За словами економіста Андрія Новака, український аграрний сектор зазнав значних збитків внаслідок російського вторгнення. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі фінансові втрати, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжку зерна російськими силами.

"У нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та пшениця. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та соняшника.