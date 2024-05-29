Ціни на зернові в Україні станом на 29 травня 2024 року

Комбайн у полі. Фото: Hans Benn/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вторгнення Росії спричинило значне скорочення експорту зерна з України. Це викликано руйнуванням сільськогосподарських угідь та техніки, а також логістичними проблемами через обстріл українських портів. Попри це, роль України у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки є вкрай важливою, тому підтримка зусиль з експорту сільськогосподарської продукції та її економіки є вирішальною для всього світу. Про це заявив спеціальний посланник Україною МЗС Бельгії Ян де Пау.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 28 травня 2024 року.

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Станом на 28 травня середня ціна соняшнику в Україні становить 16 736 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 28 травня 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів впала. Так у вівторок, 21 травня, ціна соняшнику становила 16 756 грн за тонну. Вже у середу, 22 травня, вона зросла до 16 828 грн. У п'ятницю, 24 травня, вартість тонни соняшнику сягнула свого тижневого максимуму — 17 058 грн. Втім, у вівторок, 28 травня, вартість тони соняшнику впала до свого тижневого мінімуму — 16 736 грн. Така середня ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

На думку економіста Андрія Новака, український аграрний сектор серйозно постраждав від вторгнення Росії. Ці збитки включають обстріл сільськогосподарських угідь, прямі втрати активів, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна з боку російських збройних сил.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та пшениця. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та кукурудзи.