Ціни на зернові в Україні станом на 2 червня 2024 року

Комбайн у полі. Фото: Bloomberg

Ціни на сою в Україні почали знижуватися після стрімкого зростання, яке тривало кілька днів. Зниження вартості спричинене збільшенням пропозиції на внутрішньому ринку та покращенням погодних умов для врожаю.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 2 червня 2024 року.

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Станом на 2 червня середня ціна на сою в Україні становить 17 825 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 2 червня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останніх днів трохи знизилась. Так, у понеділок, 27 травня, вартість сої становила 17 798 грн за тонну, а у вівторок, 28 травня, — 17 710 грн за тонну. У середу, 29 травня, та у четвер, 30 травня, ціна на сою зросла до 17 925 грн за тонну, але у п'ятницю, 31 травня, знову знизилась до 17 891 грн за тонну. У суботу, 1 червня, тонна сої коштувала вже 17 825 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

На думку економіста Андрія Новака, український аграрний сектор серйозно постраждав від вторгнення Росії. Ці збитки включають обстріл сільськогосподарських угідь, прямі втрати активів, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна з боку російських збройних сил.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на ячмінь та пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та соняшника.