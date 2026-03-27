В Україні дорожчає фуражний ячмінь: зерно на експорт коштує понад 9 000 грн

Дата публікації: 27 березня 2026 06:30
Чоловік готує зерно до посіву. Фото: УНІАН

На українському ринку зростають закупівельні ціни на фуражний ячмінь. Йдеться про зерно нового врожаю. Імпортний попит теж зростає. 

Про це пише АПК-Інформ, передає Новини.LIVE. 

Детальніше про ситуацію на експортному ринку

Підтримку цінам надає цілий комплекс факторів, серед яких:

  • зацікавленість покупців у форвардних угодах на фоні вищих рівнів цін на ячмінь старого врожаю;
  • невизначеність щодо майбутнього врожаю зернової через несприятливу погоду в зимовий період;
  • більші витрати аграріїв на збиральну кампанію у 2026 році;
  • сплеск імпортного попиту.

"Додатково ціни підтримало погіршення прогнозів виробництва ячменю в ЄС, валютні коливання та те, що добрива вже не такі доступні через війну в Ірані", — йдеться у публікації.

Якими є ціни на ячмінь

Станом на 27 березня, ціни попиту на український ячмінь коливаються в діапазоні від 202 до 212 доларів за тонну (8 817 — 9 254 гривень). Що стосується закупівельних цін на зернову нового врожаю, то йдеться про показники від 183 до 195 доларів за тонну (7 987— 8511 гривень). 

Як писали Новини.LIVE, тонна пшениці в Україні наприкінці березня коштує 11 000 гривень. Дорожчим є зерно у південних регіонах країни. Натомість більша частина переробних підприємств суттєво не змінила ціни на зерно. Журналісти Новини.LIVE дізналися, що пшеницю нового врожаю в Україні вже пропонують за цінами від 9 000 гривень. Відомо, від чого залежить вартість.

Часті питання

Скільки з 1 гектара виходить ячменю?

Середня врожайність ячменю в Україні —  3,5 — 4,5 тонни з гектара. Озимий ячмінь, зазвичай, дає вищий урожай — майже 3,7 — 6,5 тонн з гектара. Причому у західних регіонах врожаї часто вищі, ніж у південних. Причина: погодні умови.

Скільки коштує 1 тонна пшениці в Україні?

Ціна 1 тонни пшениці в Україні станом на кінець березня 2026 року — від 8 000 до 11 000. Ціна на пшеницю формується залежно від класу, якості зерна та регіону. Якщо говорити про продовольчу пшеницю, то ціна тонни складає 10 000 — 11 000 гривень, натомість фуражна пшениця дещо дешевша — 7 000 — 9 000 гривень за тонну.

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
