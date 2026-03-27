В Україні дорожчає фуражний ячмінь: зерно на експорт коштує понад 9 000 грн

Чоловік готує зерно до посіву. Фото: УНІАН

На українському ринку зростають закупівельні ціни на фуражний ячмінь. Йдеться про зерно нового врожаю. Імпортний попит теж зростає.

Підтримку цінам надає цілий комплекс факторів, серед яких:

зацікавленість покупців у форвардних угодах на фоні вищих рівнів цін на ячмінь старого врожаю;

невизначеність щодо майбутнього врожаю зернової через несприятливу погоду в зимовий період;

більші витрати аграріїв на збиральну кампанію у 2026 році;

сплеск імпортного попиту.

"Додатково ціни підтримало погіршення прогнозів виробництва ячменю в ЄС, валютні коливання та те, що добрива вже не такі доступні через війну в Ірані", — йдеться у публікації.

Якими є ціни на ячмінь

Станом на 27 березня, ціни попиту на український ячмінь коливаються в діапазоні від 202 до 212 доларів за тонну (8 817 — 9 254 гривень). Що стосується закупівельних цін на зернову нового врожаю, то йдеться про показники від 183 до 195 доларів за тонну (7 987— 8511 гривень).

Часті питання

Скільки з 1 гектара виходить ячменю?

Середня врожайність ячменю в Україні — 3,5 — 4,5 тонни з гектара. Озимий ячмінь, зазвичай, дає вищий урожай — майже 3,7 — 6,5 тонн з гектара. Причому у західних регіонах врожаї часто вищі, ніж у південних. Причина: погодні умови.

Скільки коштує 1 тонна пшениці в Україні?

Ціна 1 тонни пшениці в Україні станом на кінець березня 2026 року — від 8 000 до 11 000. Ціна на пшеницю формується залежно від класу, якості зерна та регіону. Якщо говорити про продовольчу пшеницю, то ціна тонни складає 10 000 — 11 000 гривень, натомість фуражна пшениця дещо дешевша — 7 000 — 9 000 гривень за тонну.