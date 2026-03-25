В Україні зерно нового врожаю вже коштує понад 9 000 грн за тонну

Збір урожаю пшениці.

На українському ринку вже торгують пшеницею нового врожаю. Над угодами працюють як аграрії, так і холдинги. Угоди фіксуються за поточними цінами.

Про це повідомили у Telegram-каналі Spike Brokers, передає Новини.LIVE.

За якими цінами продають пшеницю нового врожаю

Окремі угоди фіксуються за такими цінами:

пшеницю з протеїном в 11,5% продають по 225 доларів (9 843 гривень) за тонну;

фуражна пшениця продається по 218 доларів (9 537 гривень) за тонну.

При цьому брокери зазначають, що на фізичному ринку пшениці суттєвих змін не сталося: він працює переважно у режимі виконання раніше укладених контрактів. Ціни теж залишаються, в основному, на попередньому рівні:

продовольча пшениця — коштує від 220 до 222 доларів ( від 9 625 до 9 712 гривень) за тонну;

фуражна — 213 — 215 доларів (9 318 — 9 406 гривень) за тонну.

У повідомленні зазначається, що ринок працює по-різному: біржові ціни швидко реагують на світові події, а на фізичному зміни повільні й залежать від тендерів та конкуренції.

Що з експортом пшениці

Українська пшениця наразі експортується, в основному, на ринки Північної Африки та Близького Сходу. Зокрема, майже 40% обсягів припадає на Алжир, значні партії також відвантажуються до Єгипту, Ізраїлю та Тунісу.

Часті питання

Який в Україні прибуток з 1 га пшениці?

Вирощувати пшеницю може бути вигідно. Так, якщо погодні умови сприятимуть врожаю, то з одного гектара може зібрати від 3 до 5 тонн пшениці. Прибуток від одного гектара пшениці може становити від 200 до 500 доларів.

Що найвигідніше вирощувати в Україні?

Як правило, найбільш прибутковими культурами в Україні є соняшник, кукурудза, пшениця, соя та ячмінь. Врожайність цих культур зберігається на достатньо високому рівні. Відповідно, саме на цьому аграрії можуть заробляти.