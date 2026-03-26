Пшениця в Україні дорожчає: тонна коштує понад 10 000 гривень

Чоловік тримає колоски пшениці в руці. Фото: УНІАН

На українському ринку пшениці панує підвищувальна динаміка цін. Подорожчання відбувається, зокрема, через підвищену конкуренцію на зернову, яка триває між переробниками та трейдерами. При цьому найбільш суттєве зростання фіксують на Півдні країни.

Про це пише Agronews, передає Новини.LIVE.

Як змінювалися ціни на пшеницю

Ціни попиту на пшеницю 2 класу та фуражне зерно варіюються від 9 700 до 11 000 гривень за тонну та від 9 000 до 10 400 гривень відповідно. У портах України продовольча та фуражна пшениця коштувала від 216 до 223 доларів (від 9 428 до 9 733 гривень) за тонну.

Чому дорожчає пшениця

Вартість пшениці, як зазначається, зростає через:

сильну конкуренцію за зерно між переробниками та трейдерами;

низьку пропозицію зернової від аграріїв;

відповідна динаміка на експортному ринку.

Проте більш суттєве підвищення цін спостерігалось у південному регіоні. Багато переробних підприємств значно ціни не переглядали.

Як повідомляли Новини.LIVE, пшениця нового врожаю в Україні коштує понад 9 000 гривень у березні. Ситуація на агроринку навесні змінюється поступово. Так, біржі швидше реагують на світові події, тоді як фізичний ринок до змін підлаштовується повільно.

Часті питання

Що буде з ціною на кукурудзу в Україні?

З початком 2026 року ціни на кукурудзу в Україні стабілізувалися. На ринку фіксується лише помірне зростання цін у березні. Що буде з цінами на кукурудзу далі — залежить від ситуації в країні та на світовому ринку зерна.

Скільки коштує 1 тонна пшениці в Україні?

Ціна на 1 тонну пшениці в Україні станом на кінець березня 2026 року коливається від 8 000 до 11 000 гивень за тонну. Усе залежить від класу, якості зерна та регіону. Якщо говорити про продовольчу пшеницю, то ціна тонни складає 10 000 — 11 000 гривень, натомість фуражна пшениця, як правило дешевша — 7 000–9 000 гривень за тонну.