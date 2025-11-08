Відео
Україна
Ціни на ячмінь не зупиняються — скільки коштує тонна у листопаді

Ціни на ячмінь не зупиняються — скільки коштує тонна у листопаді

Дата публікації: 8 листопада 2025 06:30
Оновлено: 07:18
Ціни на ячмінь у листопаді — як змінилася вартість культури
Ячмінь у полі. Фото: УНІАН

В Україні у листопаді уся увага фермерів зосереджена на зборі врожаю пізніх культур, тож вони практично не продають і не постачають зернові культури на експорт. Зважаючи на це, трейдери підняли закупівельні ціни, зокрема на ячмінь, щоб купити більше зернової продукції.

Про це пише видання Agronews.ua.

Ринок ячменю у листопаді

Автори матеріалу зазначають про ще  один фактор, який впливає на зниження пропозиції від виробників — подорожчання як автомобільної, так і залізничної доставки до портів. Зазначається, що вартість підскочила на 10-20% за місяць або на 200-400 гривень за тонну. 

Тож зараз виробники очікують, що перевезення продукції подешевшає. Це, як правило, відбувається після завершення збирання пізніх культур. Це відновить активні поставки ячменю, пшениці та кукурудзи на експорт.

Ціни на ячмінь в Україні

Тонна ячменю на українському ринку станом на суботу, 8 листопада у середньому коштує 9 575 гривень, як свідчать дані на порталі Tripoli.land. Це на 154 гривні більше, ніж тижнем раніше. 

Так, у п’ятницю, 31 жовтня середня ціна за тонну перебувала на позначці у 9 421 гривню. В період до понеділка, 3 листопада, вартість тонни зросла на 45 гривень — до 9 466 гривень. 

Ячмінь, як свідчать статистичні дані, дорожчав й у наступні дні. Наприклад, у четвер, 6 листопада, тонна культури на ринку вже коштувала 9 550 гривень, а до 7 листопада ячмінь здорожчав до 9 575 гривень за тонну.

Нещодавно ми писали, що на ринок пшениці очікують зміни. Відомо, як можуть оновитися ціни на зерно і чому. Також ми розповідали про нові ціни на сою. Експерти зауважують, що попит на українську продукцію на світовому ринку падає.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
