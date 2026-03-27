Главная Финансы В Украине дорожает фуражный ячмень: зерно на экспорт стоит более 9 000 грн

В Украине дорожает фуражный ячмень: зерно на экспорт стоит более 9 000 грн

Дата публикации 27 марта 2026 06:30
В Украине дорожает фуражный ячмень: зерно на экспорт стоит более 9 000 грн
Мужчина готовит зерно к посеву. Фото: УНИАН

На украинском рынке растут закупочные цены на фуражный ячмень. Речь идет о зерне нового урожая. Импортный спрос тоже растет.

Об этом пишет АПК-Информ, передает Новини.LIVE.

Подробнее о ситуации на экспортном рынке

Поддержку ценам оказывает целый комплекс факторов, среди которых:

  • заинтересованность покупателей в форвардных сделках на фоне более высоких уровней цен на ячмень старого урожая;
  • неопределенность относительно будущего урожая зерновой из-за неблагоприятной погоды в зимний период;
  • большие расходы аграриев на уборочную кампанию в 2026 году;
  • всплеск импортного спроса.

"Дополнительно цены поддержало ухудшение прогнозов производства ячменя в ЕС, валютные колебания и то, что удобрения уже не так доступны из-за войны в Иране", — говорится в публикации.

Каковы цены на ячмень

По состоянию на 27 марта, цены спроса на украинский ячмень колеблются в диапазоне от 202 до 212 долларов за тонну (8 817 — 9 254 гривен). Что касается закупочных цен на зерновую нового урожая, то речь идет о показателях от 183 до 195 долларов за тонну (7 987— 8511 гривен).

Частые вопросы

Сколько с 1 гектара получается ячменя?

Средняя урожайность ячменя в Украине — 3,5 — 4,5 тонны с гектара. Озимый ячмень, как правило, дает более высокий урожай — почти 3,7 — 6,5 тонн с гектара. Причем в западных регионах урожаи часто выше, чем в южных. Причина: погодные условия.

Сколько стоит 1 тонна пшеницы в Украине?

Цена 1 тонны пшеницы в Украине по состоянию на конец марта 2026 года — от 8 000 до 11 000. Цена на пшеницу формируется в зависимости от класса, качества зерна и региона. Если говорить о продовольственной пшенице, то цена тонны составляет 10 000 — 11 000 гривен, зато фуражная пшеница несколько дешевле — 7 000 — 9 000 гривен за тонну.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
Реклама

