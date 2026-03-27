В Украине дорожает фуражный ячмень: зерно на экспорт стоит более 9 000 грн
На украинском рынке растут закупочные цены на фуражный ячмень. Речь идет о зерне нового урожая. Импортный спрос тоже растет.
Об этом пишет АПК-Информ, передает Новини.LIVE.
Подробнее о ситуации на экспортном рынке
Поддержку ценам оказывает целый комплекс факторов, среди которых:
- заинтересованность покупателей в форвардных сделках на фоне более высоких уровней цен на ячмень старого урожая;
- неопределенность относительно будущего урожая зерновой из-за неблагоприятной погоды в зимний период;
- большие расходы аграриев на уборочную кампанию в 2026 году;
- всплеск импортного спроса.
"Дополнительно цены поддержало ухудшение прогнозов производства ячменя в ЕС, валютные колебания и то, что удобрения уже не так доступны из-за войны в Иране", — говорится в публикации.
Каковы цены на ячмень
По состоянию на 27 марта, цены спроса на украинский ячмень колеблются в диапазоне от 202 до 212 долларов за тонну (8 817 — 9 254 гривен). Что касается закупочных цен на зерновую нового урожая, то речь идет о показателях от 183 до 195 долларов за тонну (7 987— 8511 гривен).
Как писали Новини.LIVE, тонна пшеницы в Украине в конце марта стоит 11 000 гривен. Дороже зерно в южных регионах страны. Но большая часть перерабатывающих предприятий существенно не изменила цены на зерно. Журналисты Новини.LIVE узнали, что пшеницу нового урожая в Украине уже предлагают по ценам от 9 000 гривен. Известно, от чего зависит стоимость.
Частые вопросы
Сколько с 1 гектара получается ячменя?
Средняя урожайность ячменя в Украине — 3,5 — 4,5 тонны с гектара. Озимый ячмень, как правило, дает более высокий урожай — почти 3,7 — 6,5 тонн с гектара. Причем в западных регионах урожаи часто выше, чем в южных. Причина: погодные условия.
Сколько стоит 1 тонна пшеницы в Украине?
Цена 1 тонны пшеницы в Украине по состоянию на конец марта 2026 года — от 8 000 до 11 000. Цена на пшеницу формируется в зависимости от класса, качества зерна и региона. Если говорить о продовольственной пшенице, то цена тонны составляет 10 000 — 11 000 гривен, зато фуражная пшеница несколько дешевле — 7 000 — 9 000 гривен за тонну.
