Скільки насправді отримують листоноші Укрпошти — оклади й премії

Скільки насправді отримують листоноші Укрпошти — оклади й премії

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 12:10
Скільки заробляють листоноші Укрпошти — Смілянський назвав реальні суми
Працівник відділення Укрпошти. Фото: УНІАН

Зарплата листоноші Укрпошти складається з базового окладу, низки доплат та мотиваційної премії. Кінцева сума насамперед залежить від обсягу виконаної роботи.

Про це розповів гендиректор компанії Ігор Смілянський в інтерв’ю РБК-Україна, передають Новини.LIVE.

З чого складається зарплата листоноші

Смілянський пояснив, що в компанії була запроваджена система мотивації, яка застосовується до зарплат усіх працівників й базується на двох основних компонентах — базовому окладі й доплатах за надані послуги. 
Так, листоноша, за те, що вона прийшла на роботу, отримує або мінімальну зарплату або більше.

Надані послуги оплачуються окремо:

  • 3 грн — за кожну доставлену пенсію;
  • 50 копійок — за кожну доставлену газету;
  • 25-50 копійок  — за кожен доставлений лист чи рахунок на сплату комунальних платежів;
  • 5% — від суми проданих товарів.

"Сумарна зарплата листоноші залежить від обсягів її роботи. Я вважаю, що це чесно", — наголосив гендиректор Укрпошти.

Які премії отримують листоноші

В компанії існує рейтингова система, яка базується на порівнянні результатів роботи відділень Укрпошти по всій країні.

"Ми беремо сільські відділення і порівнюємо їх між собою. Всі листоноші сільських відділень "шикуються в лінійку" по всій країні. Села до сіл, великі міста до великих міст, 1 900 пересувних відділень між собою, щоб все було чесно", — пояснив Смілянський. 

За його словами, розмір премії безпосередньо залежить від місця в рейтингу. Працівники, які входять до найкращих 5%, отримують надбавку з коефіцієнтом 1,5 — тобто до зароблених 10 тисяч гривень додається ще 15 тисяч премії. 

Наступні 40% рейтингу отримують винагороду за принципом "гривня за гривню", ще 40% — лише 80 копійок за кожну зароблену гривню. Натомість співробітники, які опиняються в найгірших 15%, залишаються без преміальних виплат.

Таким чином, зазначив гендиректор Укрпошти, компанія намагається стимулювати професійний розвиток і утримувати найефективніших працівників.

Укрпошта зарплати Ігор Смілянський пошта зарплатня
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
